GeoPark ingresa a Vaca Muerta: aportará US$ 12 millones a Neuquén y tendrá de socio a GyP

El retorno de la petrolera que tiene sede central en Colombia GeoPark a la Argentina dejó aportes también a la provincia que capitaliza Vaca Muerta y que es Neuquén. La compañía abonará un total de 12 millones de dólares a la administración de Rolando Figueroa por su desembarco al frente de dos áreas no convencionales: Loma Jarillosa y Puesto Silva Oeste.

En detalle, estos aportes se encuadran bajo dos figuras, por un lado, la de diferencial de regalías y por el otro, la de pago compensatorio por contingencia.

En el primer caso, se trata de una nueva regla que Neuquén impone a los desarrollos de Vaca Muerta que consiste en una estimación a futuro equivalente a lo que la operadora abonaría a lo largo de una nueva concesión si las regalías se elevaran un 3%.

El segundo concepto, el de compensatorio por contingencia, es una suerte de cargo que también creó la administración Figueroa en función de los trámites que implican cambios de titularidad de concesiones, que en este caso se da con el bloque Loma Jarillosa. Este segundo aporte tiene un destino específico que es la realización de obras de infraestructura, como han sido redes de gas y rutas.

De la caducidad de una Cench, al ingreso de GyP

Esta semana el gobierno neuquino informó que procedió a caducar por primera vez una concesión de explotación no convencional sobre Vaca Muerta (Cench), que casualmente es el bloque Puesto Silva Oeste, el cual hoy no solo adquirió GeoPark a Pluspetrol, sino que recibió de manos de Figueroa una nueva Cench.

Según pudo averiguar EnergíaOn, en realidad la caducidad del bloque no se debió netamente a que Pluspetrol no realizó en el tiempo programado el pozo del plan piloto, sino a una negociación con el gobierno neuquino para permitir el ingreso de la estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) a la concesión.

La firma estatal no formaba parte de la concesión a Vaca Muerta que tenía Pluspetrol. Al caducar ese permiso es que sí es posible el ingreso como parte de la concesión de GyP, razón por la cual se indicó que la caducidad dada fue en realidad acordada con las empresas.

La participación de GyP será bajo la modalidad de carry o acarreo al 5%, es decir que la firma no aportará dinero en sí para la operación, como un socio tradicional.