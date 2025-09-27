GeoPark llega a Vaca Muerta con un plan para invertir 1.000 millones de dólares

Si bien la firma GeoPark tiene hoy sus oficinas centrales en Colombia, se trata de una petrolera nacida en Argentina en 2002, que 23 años después vuelve a poner el foco de su atención el país y en especial en Vaca Muerta en donde su CEO, Felipe Bayón, reveló que harán una agresiva inversión inicial de hasta 1.000 millones de dólares en su plan a 2030.

Este jueves la petrolera selló con el gobierno neuquino su regreso a Argentina al recibir dos concesiones no convencionales sobre Vaca Muerta: Puesto Silva Oeste y Loma Jarillosa. Para esto la compañía no solo pactó la compra de los bloques a una de sus socias internacionales, Pluspetrol, sino que también acordó la reconversión al shale de una de las áreas, en la que tendrá de socia en un acarreo del 5% a la estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GYP).

Luego de la firma de estas concesiones el CEO de GeoPark, Felipe Bayón, dialogó con EnergíaON sobre los planes que tienen para las nuevas áreas y remarcó que «para nosotros esto es un hito trascendental, porque es transformacional. Estamos previendo duplicar la actual producción de la compañía y duplicar o triplicar incluso el valor comercial«.

El regreso de GeoPark a Argentina se dio con un bache en el camino a raíz de la fallida alianza con Phoenix Global Resources que se anuló en mayo pasado. Pero, lejos de resignarse ante la caída de ese acuerdo, Bayón relató que les permitió generar una buena comunicación con el gobierno neuquino, el titular de las concesiones de Vaca Muerta.

GeoPark selló su regreso a Argentina al comprarle activos a Pluspetrol.

«Yo asumí el 1 de junio y ya el 6 de junio estaba en Neuquén, reunido con el gobernador y en menos de 120 días cerramos estas concesiones», indicó antes de remarcar que «para nosotros el foco hace tiempo que es Vaca Muerta porque es una de las cuencas más promisorias del mundo, con muchos jugadores y con más de 10.000 millones de dólares de compromisos de inversión por año».

La apreciación no es para nada menor si se tiene en cuenta que Bayón lideró el desembarco de Ecopetrol, la petrolera bajo control estatal del Colombia, en Permian, en donde cuentan con una producción de más de 100.000 barriles por día.

Y en ese sentido, consideró que no descarta a futuro una expansión hacia más áreas de Vaca Muerta o incluso indicó que podrían llevar el expertise argentino a Colombia, si ese país no avanza con los proyectos para prohibir el fracking.

Los barriles de Vaca Muerta

Actualmente, GeoPark cuenta con una producción de 28.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boes) y con las nuevas áreas de Vaca Muerta esperan llevar ese total internacional a los 45.000 barriles diarios, incorporando lo que consideran un plateau de 20.000 boes por día desde las áreas neuquinas.

Para esto, Bayón explicó junto al CFO de la compañía, Jaime Caballero, que el plan de ataque a Vaca Muerta cuenta con tres fases. La primera será la de ramp up, una etapa de acelerar durante los próximos dos años en la que la operadora realizará una fuerte inyección de capital, en especial en instalaciones de tratamiento.

Luego se dará la fase en la que buscan llegar al plateau de producción y en la que la firma comenzará a tener un impulso de caja, para finalmente llegar a la tercera fase, luego de 2030, en la que contarán con excedentes de caja.

En esta planificación, Bayón consideró que los 1.000 millones de dólares que planifican invertir hasta 2030 provendrán en gran medida de recursos propios pero también del financiamiento que buscarán, en particular para apalancar las obras de infraestructura, tanto en el mercado internacional como en la plaza argentina donde ya cuentan con el aval de la Comisión Nacional de Valores para una colocación de hasta 500 millones de dólares.

En la hoja de ruta fina de la operadora, Bayón detalló que los bloques serán operados en la modalidad de hub, en conjunto, ubicando por ejemplo la planta de tratamiento de crudo en Loma Jarillosa. Además, indicó que el trabajo en campo comenzará de inmediato, pues la firma absorberá a 10 operarios que Pluspetrol tenía en las áreas.

Un traspaso ordenado en el que marcó que también se dio un acuerdo técnico de servicios para la continuidad de los actuales proveedores que tenía allí Pluspetrol, a los que sumarán nuevos pues contó que espera realizar algunos trabajos de completación para incrementar rápidamente la producción de los bloques que hoy es de 2.000 barriles por día.

Bayón contó que esperan realizar el primer pozo hacia el shale argentino durante el año que viene -de un plan que llega a las 45 perforaciones ya planificada- y mientras señaló que tendrán sus oficinas centrales en Neuquén, destacó que «Argentina, como país, está haciendo las cosas muy bien en términos de desarrollar todo ese potencial que tienen. Y algo que es claro que es que, independiente de la política, de quien gobierne, para Argentina el no convencional es una prioridad y por eso se ha desarrollado con los diversos gobiernos«.