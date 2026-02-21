Giro verde: la historia de dos amigos que dejaron sus empleos de años para apostar a las renovables

Comparten una amistad de toda la vida, y hace tres años decidieron dejar sus trabajos en el ámbito del petróleo y gas para dedicar su vida a ofrecer alternativas más favorables para el medio ambiente. Así fue que Gabriel Sosa y Luis Martinez se lanzaron a emprender por primera vez, y fundaron en Cipolletti un local dedicado a dar soluciones de energía solar, siendo la representación más austral de la empresa nacional Energe.

«Un poco se nos abrió la cabeza de decir algo tenemos que hacer. A los dos siempre nos gustó la idea de innovar y dejar una huella, y ahí fue que surgió está loca aventura de meternos en el tema de las energías renovable«, afirmó Luis.

Cada uno tiene su punto fuerte, y desde el inicio se apoyaron el uno al otro cuando lo necesitaban. Gabriel estuvo 18 años trabajando en el sector de hidrocarburos, en la parte de liderazgo y gestión de talleres, mientras que Luis venía más del ámbito de gestión y administración, como diplomado en desarrollo sustentable para pequeñas urbanizaciones y municipios.

El local abarca principalmente a las provincias de Neuquén y Río Negro. Foto: gentileza.

Una vez que definieron cuál sería su especialidad, tomaron la decisión de unirse a la red de franquicias de Energe, una empresa mendocina que lleva casi dos décadas en el rubro, y cuyo alcance abarca casi todo el país. De esa forma, se aseguraron un apoyo sólido para comenzar.

«Creo que cualquier emprendedor va a decir lo mismo: está el miedo de dejar de tener un sueldo, de tirarte al vacío y ver qué pasa. Por suerte yo tenía a mi amigo -que ahora es mi socio- y dijimos, dale, lo hacemos juntos, vamos para adelante«, recordó Gabriel.

Energe Patagonia surgió en 2023, y hoy abarca principalmente las provincias de Neuquén y Río Negro. Por el momento, lo más lejos que han llegado fue hasta Cholila, en Chubut, aunque por cercanía atienden consultas en toda la Patagonia. Ambos son del Alto Valle, y decidieron instalar su sede en Cipolletti

por considerarlo un centro neurálgico y accesible desde donde llegar con mayor facilidad a distintos puntos de la región.

«Siempre decimos que, como todo emprendedor, pasamos por la parte de ser vendedores, instaladores, capacitadores, todo junto«, explicaron. Resumen su trabajo de manera sencilla: hacerle llegar la energía solar a la gente que no la conocía y/o adaptar los proyectos a su necesidad y a su bolsillo.

«Hoy la energía fotovoltaica ya no la vemos como un tabú, es algo que la gente por ahí no conoce, pero es totalmente accesible y la puede tener cualquiera. No solamente las empresas, sino también un usuario de red monofásica» opinaron.

La energía solar, al servicio de la conectividad y del bolsillo

Sus primeros clientes fueron principalmente talleres y pequeñas empresas que necesitaban bajar sus costos, pero a medida que fueron aumentando las tarifas de luz, notaron que cada vez eran más los usuarios domésticos interesados en sus servicios.

«Ahí entramos un poco con nuestro fuerte hoy, que son los equipos de generación fotovoltaica. Existen dos equipos: los que se conectan a la red (on grid) y los que son aislados (off grid). Pero en particular son los primeros los que te ayudan a reducir el gasto en tu factura» profundizaron.

También añadieron que en el medio se encuentra «el equipo híbrido, que tiene lo mejor de los dos mundos. Vos lo podés hacer trabajar como on grid y cuando se te corta la luz, lo podés anexar a un banco de baterías para que te invierta y que vos, aún sin luz, sigas teniendo energía».

La reducción de la tarifa de luz y el acceso a la red son sus solicitudes más frecuentes. Foto: gentileza.

Además de los entornos urbanos, su trabajo también llega a los lugares más apartados. Han llegado desde la cordillera hasta zonas rurales en las que no hay acceso a la red eléctrica, y donde tuvieron que «ampliar el rango de acción» no solo con paneles, sino además con otras tecnologías, como bombas solares para sacar el agua de los pozos (reemplazando los viejos molinos de viento) y la térmica solar, para calentar agua sanitaria o climatizar piscinas.

Más allá de cubrir las necesidades básicas, ambos consideran satisfactorio ver cómo el estilo de vida de las personas cambia con el acceso a la electricidad, pudiendo utilizar internet o ver televisión. «Es gratificante, y te impulsa a tratar de ayudar, porque a la gente que vive en zonas aisladas y la conectás con el mundo» aseguraron.

En búsqueda de un futuro más sustentable

Vaca Muerta es una zona que tuvo un crecimiento demográfico exponencial en los últimos años, y esa expansión también implica un aumento constante en la demanda energética. Por ese motivo, no descartan trabajar en la Cuenca y colaborar con grandes productoras, para avanzar hacia un modelo cada vez más eficiente y con menor impacto ambiental.

En este contexto, consideran que las energías renovables tienen la capacidad de complementar la matriz energética de la región, y aportar soluciones sustentables tanto para las comunidades como para el desarrollo industrial.



“Cuanto más te capacitás, más herramientas encontrás para ayudar al medio ambiente«, afirmaron. Y añadieron que siempre existen oportunidades de mejora que pueden resultar beneficiosas para las mismas empresas: “Demostrar que estás aportando al medioambiente no solo te ayuda en lo económico, sino que también mejora la calidad de vida de tus clientes”.

«Demostrar que estás aportando al medioambiente no solo te ayuda en lo económico» aseguran. Foto: gentileza.

También observan más allá, cuando la transición energética sea ineludible:

“Vaca Muerta rompe récords de producción, y nosotros acompañamos ese crecimiento con energías limpias, renovables e ilimitadas. El futuro pensando a largo plazo va por ese lado también, por el desarrollo de las nuevas tecnologías» opinaron.

«En definitiva, lo primero que nos motivó a todo esto es el medio ambiente, más allá de lo comercial. Nosotros vemos alternativas, y algo tenemos que hacer ¿No? Por eso es que acá estamos, para brindar soluciones», concluyeron.