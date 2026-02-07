Lo perdió todo hace cuatro décadas y hoy desde Roca le gana a su competencia en Mercado Libre

La historia de Edgardo Martín no solo es la de un empresario roquense que se destaca a nivel nacional. Es también una historia de resiliencia, autosuperación y búsqueda de la excelencia.

El creador y CEO de Mafacha resume el despegue de su negocio en una frase: “Empezamos a tener éxito el día que dejamos de comprar de acuerdo a lo que nosotros nos gustaba, y decidimos adaptarnos a lo que pedía el mercado”. La ferretería de General Roca es Top 5 de ventas por Mercado Libre a nivel nacional y supera en volumen de ventas a los gigantes de Buenos Aires.

Sin embargo el liderazgo presente de Mafacha es apenas la punta del iceberg de un largo camino que comienza hace siete décadas. Un recorrido que incluye dolor, fracasos y tenacidad para reiniciar desde cero ante la adversidad.

La historia de Mafacha, la empresa de Roca que le gana a su competencia en Mercado Libre

Mafacha nace en los años ‘50 como empresa frutícola radicada en Ingeniero Huergo, con la sociedad de tres amigos de apellido Martín, Failá y Chantil. “Martín la producía, Failá la transportaba, y Chantil la vendía en Buenos Aires”, relata Edgardo con nostalgia.

Con el tiempo, su padre Calixto Martín, nieto de Petra Ramos, un pionera de la ciudad de Cipolletti, compró la parte a sus socios y se hizo con la propiedad total de la empresa, que hacia fines de los años ‘70 logró tener frigorífico propio integrando toda la cadena de valor de la fruta.

Pero la crisis con el dólar a inicios de los ‘80 y la muerte repentina de Calixto significaron un golpe letal para Mafacha. “Con mi familia teníamos la vida que más de puede soñar. Y de repente a los 13 años me encontré vendiendo galletitas por la calle para vivir. Perdimos hasta la casa” relata Edgardo.

“Pasé de ser el hijo del dueño de una de las frutícolas más importantes, a trabajar en el galpón de empaque cargando camiones o em balando. Faltaba a la escuela dos meses para juntar plata en la cosecha y así poder estudiar”, recuerda.

Desde allí debió levantarse Edgardo Martín para llegar a convertir Mafacha en el canal de ventas número uno del país para marcas como Bahco o Makita.

La transformación del negocio inicia en 1990, cuando la marca muta en ferretería desde Ingeniero Huergo. La empresa fue logrando hitos de crecimiento, primero con la apertura en General Roca en 2009, y la construcción del local propio de 1.200 m2 en 2016.

Cómo llegó Mafacha a convertirse en uno de los cinco más grandes vendedores de Argentina en Mercado Libre

No obstante, el ingreso a las “grandes ligas” se da a partir de 2017, cuando Mafacha abre su departamento de e-comerce. Un análisis de la composición comercial del sector a nivel nacional, arrojó que el 60% de las ventas corresponden a Capital Federal y Gran Buenos Aires, otro 25 % a las granes urbes como Rosario, Córdoba o Mendoza y el restante 15% al resto del país, donde la Patagonia representa entre un 1,5% y un 3% de ese 15%.

El ingreso a las “grandes ligas” se da a partir de 2017, cuando Mafacha abre su departamento de e-comerce. El camino era claro: para crecer había que ser fuertes en Buenos Aires, y la forma más factible para lograrlo, era apostar al online.



“Nos dimos cuenta que de 100 máquinas que se venden en el país, 60 se venden en Buenos Aires, y que si lográbamos representar el 100% de la Patagonia, eso implicaba vender 1 o 2 de cada 100 máquinas que se venden en el país”, relata Edgardo. El camino era claro: para crecer había que ser fuertes en Buenos Aires, y la forma más factible para lograrlo, era apostar al e-comerce.

Desde ese momento, el crecimiento fue exponencial. En poco tiempo Mafacha alcanzó un hito que pocos negocios del interior han logrado: contar con un depósito “Full” propio dentro de Mercado Libre. Ello le permite responder en 24 horas a la demanda en el radio de Buenos Aires, y en 48 horas para el resto del país.

Dato 200 El promedio diario de máquinas que Mafacha vende en Mercado Libre. A ello se suma el canal web y el presencial.



El recorrido llevó a la empresa roquense a convertirse en uno de los cinco más grandes vendedores del país dentro de Mercado Libre y luego a recibir la distinción “MELI Pro”, que le da acceso preferencial y exclusivo a herramientas de avanzada dentro de la plataforma para la gestión diaria y optimización de ventas.

La estrategia sin embargo no descuidó la pata local, y la variable “precios” fue esencial en esa decisión. “La gente venía al negocio, miraba la herramienta, la tocaba, le dábamos el asesoramiento, se daba vuelta y la compraba por internet”, explica Edgardo.

“Cualquiera que se acerca de forma presencial al local tiene garantizado el mismo precio que ofrecemos en Buenos Aires por Mercado Libre. O te adaptás al nuevo escenario global, o desapareces y te convertís en intrascendente” Edgardo Martín, creador y CEO de Mafacha.



Fue así que decidieron “unificar precios” en sus tres plataformas de venta: presencial, portal web y Mercado Libre. “Cualquiera que se acerca de forma presencial al local tiene garantizado el mismo precio que ofrecemos en Buenos Aires por Mercado Libre”, asegura el CEO de Mafacha.

La decisión implica una diferencia de precio que puede llegar incluso al 40% en relación al resto de las ferreterías de la zona. “El volumen de ventas que tenemos por e-comerce, nos permite ofrecer en General Roca los mismo precios que tenemos en el online” explica Edgardo.

Mafacha vende un promedio de 200 máquinas diarias. La estructura del negocio no obstante, es sorprendentemente pequeña. Solo ocho personas componen el staff de trabajo, todas ellas de General Roca.

El resto de “la magia” tiene anclaje en la Inteligencia Artificial y en la capacidad de ensamblar a lo largo del tiempo una red comercial de alcance nacional.

Edgardo Martín, creador y CEO de Mafacha (Fotos: Alejandro Carnevale)

Un innovador sistema de gestión analiza mediante un algoritmo los precios de la competencia y cada 10 minutos actualiza los precios de los tres canales de venta, contemplando a la vez el stock disponible de mercadería. Asimismo, una agencia española especializada en mercadotecnia gestiona todas las publicaciones de Mafacha en Mercado Libre, y un grupo de vendedores de la plataforma, asiste desde México.

“O te adaptás al nuevo escenario global, o desapareces y te convertís en intrascendente” afirma Edgardo Martín. El resumen de una historia de éxito nacida desde las entrañas productivas del Alto Valle.