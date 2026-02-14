Dar luz donde solo había velas: la pareja roquense que creó una empresa para ayudar al campo y cuidar el medio ambiente

Hace cinco años -en plena pandemia de COVID-19-, una pareja de Roca decidió lanzarse a emprender trabajando con la energía solar: vieron una necesidad en el campo, donde muchas personas viven aisladas de las conexiones a red y agua, pero fue partir de ahí que despertó su deseo por aportar un grano de arena al cuidado del medio ambiente. Así surgió Punto Sustentable, una pyme que aspira a ser un referente regional en las energías renovables, poniendo el foco en el servicio a la comunidad y en trato cercano hacia la gente que elige creer en ellos.

Desde el comienzo ambos sabían que sus profesiones confluían en la misma línea para comenzar el negocio. Ángeles Belaunzaran es diseñadora en Comunicación Visual con un extenso recorrido como docente universitaria, y en esa época su mente rondaba en los estudios relacionados en cómo “lo ambiental impacta en la calidad de vida de las personas”. Eduardo San Martín es ingeniero, y trabajó en distintas empresas como gerente y subgerente, lo que le brindó la experiencia necesaria como para poder desarrollar una empresa propia.

El motor para abrir su negocio fue mejorar la calidad de vida de la gente que vive lejos de los espacios urbanos y carece de acceso a la energía. «Lo vimos desde el lado de cubrir una necesidad para las personas que no tienen agua caliente, o que les cuesta traerla del pozo, que no pueden tener un televisor, una radio. También la luz, que en esos años estaba recién apareciendo, entonces mucha gente usa velas o farolitos a kerosene» explicaron en una entrevista exclusiva con EnergíaON.

Desde su ciudad natal, Punto Sustentable logró expandir su cobertura al atravesar la Patagonia desde la cordillera hasta la costa, e incluso atrayendo a personas desde zonas más alejadas como Mendoza o Chubut. Aseguraron que su «valor agregado» es la atención al cliente, el asesoramiento especializado y el diseño de soluciones a medida.

Su motivación inicial fue ayudar a quienes viven lejos de los espacios urbanos. Foto: gentileza.

La luz solar al servicio de la comunidad

En 2020, Eduardo y Ángeles comenzaron la búsqueda de un local en Roca y mientras investigaban sus posibilidades, hasta que hicieron contacto con Sustentator -hoy YPF Solar- que había abierto una convocatoria para abrir agencias que distribuyan energías renovables.

De esa forma consiguieron su primer proveedor de tecnología, antes de poder expandirse también a otras marcas. El resto surgió de manera gradual: sus primeros clientes fueron de Roca, pero el alcance publicitario y el boca en boca les permitió ir creciendo en la región.

Hoy sus clientes vienen de empresas, instituciones, del sector rural, entre muchos más. Foto: gentileza

La capacitación constante fue el proceso clave para que puedan ser distribuidores y atender las necesidades que la sociedad y los clientes demandaban, aseguraron ambos. Así fue como pudieron darles soluciones de vital importancia a empresas productivas y de servicios, instituciones, sector productivo agrícola ganadero, entre muchos más que demandan de soluciones energéticas confiables y sustentables.

Todo este proceso, permitió involucrarse de lleno con la capacidad de ayudar al medio ambiente. «Él me habló de la tecnología y las renovables, y yo acompañé formándome en Economía Circular» recordó Ángeles.

“A nuestro primer cliente de energías renovables, por ejemplo, no le interesaba el ahorro, sino contribuir al ambiente. Entonces es muy lindo encontrarse con eso” recuerdan cariñosamente. Sin embargo, también ven gratificante ayudar a quienes eligen invertir en energía solar para ahorrar con el precio de las tarifas.

El trato humano como «valor agregado»

Cuando se les preguntó respecto a que tan complicado puede ser hacer rentable su negocio, pusieron el foco en el servicio, y que el “valor agregado” de la empresa es darles una mano a sus clientes tanto al momento de la venta como para el mantenimiento. “Si yo acá me dedicase a vender por vender, hoy hubiese quebrado” enfatizó Eduardo.

En tiempos donde la respuesta a cualquier duda parece estar al alcance del celular, ellos rescatan el factor humano. “Van a haber cambios, pero hay cosas que todavía no se van a poder desarrollar a este punto: la tecnología por sí misma no va a ir a tu casa a integrarte los equipos. Vas a necesitar que alguien lo traiga y lo instale, que comprenda la necesidad y dimensione un proyecto a medida” opinó.

Lograron expandirse desde la cordillera hasta la costa patagónica, incluso llegando a trabajar en zonas más alejadas. Foto: gentileza.

Su trabajo les permitió acercarse y conocer distintas historias, lo que les hizo ver con sus propios ojos como pueden cambiar la forma de vivir gracias a la energía solar: «Nos ha tocado ir a algún campo a instalar paneles solares para traer luz, y era tal la felicidad que te esperaban con un chivo, te invitaban a que te quedes, recorras, y vuelvas con la familia«.

«Cuando estás en el momento y ves sus caras cuando se encienden las luces, se prende la radio, o la bomba comienza a sacar agua hacia los bebederos, se siente esa energía en las personas; comienza a mejorar su calidad de vida, eso es muy gratificante» concluyeron.