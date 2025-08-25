GNL: aprobaron la exportación por 30 años para el segundo barco que estará en Río Negro

El consorcio Southern Energy, la empresa formada por Pan American Energy (PAE), YPF, Golar, Harobour Energy y Pampa Energía que lleva adelante el primer proyecto para exportar gas natural licuado (GNL) desde la costa de Río Negro obtuvo el segundo permiso para poder exportar en forma ininterrumpida por 30 años la producción del segundo barco fábrica, llegando así a un total de 26,5 millones de metros cúbicos de gas por día.

Para dimensionar, el permiso dado por la titular de Energía, María Tettamanti, es el segundo de su tipo que se da en la historia argentina, dado que, las exportaciones de largo plazo son uno de los cambios que se introdujo con la Ley Bases.

Este permiso, publicado por medio de la Resolución 353/2025 de la Secretaría de Energía de la Nación, se suma al dado en abril para la exportación de la producción que tendrá el primer barco autorizado del consorcio, el Hilli Episeyo, con lo cual se llega a una producción que se podrá exportar por 30 años y sin cortes que supera al máximo nivel que puede llevar por ejemplo el Gasoducto Perito Moreno (exNéstor Kirchner).

En esta oportunidad, la cantidad de gas que se espera procese y exporte el buque MK II es mayor a la del Hilli Episeyo, siendo de 14,8 millones de metros cúbicos por día en este segundo barco y de 11,7 millones de metros cúbicos en el primero.

El proyecto de Southern Energy tiene de esta forma el aval de Nación para iniciar sus despachos desde fines del 2027, consolidándose como la Fase 1 del programa integral Argentina LNG, que se espera completar con otras dos fases en alianza con las internacionales Shell y Eni.

Harán un gasoducto a la costa rionegrina

La Resolución 353/2025 contempla además, en sus considerandos, un punto para nada menor y es el detalle de cómo será el primer gasoducto dedicado del proyecto de GNL, una línea que no se conectará con las redes de gas del resto del país dado que solo se usará para la exportación.

En detalle, la norma publicada este lunes 25 de agosto en el Boletín Oficial de la Nación, contempla que desde el consorcio de empresas se presentó el plan, como parte de los trámites para la autorización de las exportaciones, para construir un gasoducto de 36 pulgadas de diámetro.

La línea, se precisa que tendrá una traza de 470 kilómetros, desde Tratayén, muy cerca de Añelo, en el corazón de Vaca Muerta, hasta la zona de San Antonio Oeste donde se ubicarán allí cerca los sistemas para los dos buques que operarán aguas adentro.

Este gasoducto tendrá capacidad para transportar hasta 28 millones de metros cúbicos de gas natural por día, dado que además del gas destinado a la exportación se considera el consumo propio que realizarán los barcos fábrica.

Invertirán 15.000 millones de dólares

Las firmas que integran Southern Energy firmaron a principios de mes el compromiso de inversión para este segundo buque, elevando así el total a invertir entre las dos fases a 15.000 millones de dólares durante los 20 años del proyecto.

Además, se explicó que si bien dependerá de los precios, se espera generar exportaciones por unos 2.500 millones de dólares al año, acumulando 20.000 millones de dólares entre 2027 y 2035.

En tanto que en la fase de construcción se proyecta que se crearán 1.900 puestos de trabajo, entre directos e indirectos.