GNL en Río Negro: comenzó la audiencia pública por el proyecto del Buque MK II en San Antonio Este

En la audiencia pública se debate el estudio de impacto ambiental del segundo buque fábrica del proyecto de GNL en Río Negro. (Fotos: Juan Thomes)

En el Gimnasio Municipal de San Antonio Este, se desarrolla la Audiencia Pública por el proyecto Buque MK II, la segunda unidad de licuefacción prevista por el consorcio Southern Energy para exportar gas natural licuado (GNL) desde el Golfo San Matías. El encuentro, organizado por el Gobierno de Río Negro junto con la Secretaría de Energía y Ambiente, contará con la participación de un total de 215 oradores y 33 expositores que se inscribieron hasta el viernes pasado.

La bienvenida protocolar estuvo a cargo de Andrea Confini, secretaria de Energía de la provincia, y Judith Jiménez, secretaria de Ambiente y Cambio Climático, junto al intendente anfitrión, Adrián Casadei. La presentación del proyecto estuvo a cargo de Southern Energy y de la consultora encargada del estudio de impacto ambiental, Consultora EIA: Serman & Asociados. Durante la tarde, pasarán instituciones, cámaras, empresas y sindicatos.

«Esta es una instancia más del procedimiento administrativo», aclaró Confini, quien también destacó que el objetivo del Gobierno de Río Negro es el de convertir a la provincia en un hub exportador y socio estratégico de los productores de Vaca Muerta, cuyos yacimientos están ubicados en Neuquén.

Además, destacó que la Provincia encara e incentiva la construcción de infraestructura como las vinculadas para la exportación de GNL ante «un Estado Nacional que desconoce la obra pública».

Por su parte, Jiménez planteó: «Sabemos que nuestro Golfo es fuente de diversidad, turismo y de riqueza. Las voces que vamos a escuchar en esta audiencia pública son necesarias para tomar la decisión más acertada. Los quiero invitar a tener una escucha activa y a respetar a todos los que vinieron hasta acá».

La audiencia pública comenzó a las 9 de la mañana. Fotos: Juan Thomes.

Southern Energy (un consorcio integrado por YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y la noruega Golar) describió que el proyecto, consta de dos fases: el primero es con el buque Hilli Episeyo -que ya pasó por audiencia pública- y una segunda con el MK II.

Estará llegando a la Argentina a mediados de 2028. La unidad flotante tiene una capacidad de 3,50 millones de toneladas por año (MTPA).

Las instalaciones del buque implica un sistema de amarre para el punto único de carga para cargar el recurso a través de un nuevo gasoducto.

Desde la consultora mostraron imágenes sobre cómo se vería el buque desde la costa de Las Grutas y de San Antonio Oeste, que quedaría a una distancia de 40 y 42 kilómetros respectivamente. El impacto visual sería muy bajo, según la aclaración de la empresa.