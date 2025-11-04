GNL: YPF y ENI sellan en un mes el acuerdo con ADNOC para exportar US$ 10.000 millones al año

Desde el otro lado del mundo, en la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU) las autoridades de YPF no dejaban de celebrar el acuerdo firmado con XRG, la empresa de inversiones de ADNOC, la petrolera nacional de ese reino. Y es que además del Framework Agreement ya rubricado, las petroleras, junto a la italiana ENI que ya forma parte del plan- acordaron que en 30 días rubricarán el acuerdo definitivo para avanzar en un programa exportador que prevé ventas de gas natural licuado (GNL) y líquidos por 10.000 millones de dólares al año.

El plazo a simple vista parece corto, pero la realidad es que las gestiones vienen desde hace varios meses y avanzando en los plazos exactos que se han planificado, al igual que sucedió con ENI, que el pasado 10 de octubre ya selló su participación.

La hoja de ruta del mega plan exportador de GNL tiene tres pasos más por delante y también tres desafíos desde el punto de vista de las regulaciones pendientes. En primero lugar, desde YPF se detalló que, tras la incorporación de la subsidiaria de ADNOC al proyecto, se avanzará en la búsqueda del financiamiento internacional necesario, una gestión que se espera iniciar en enero del año que viene.

YPF y ENI, que por ahora son socias al 50% pero pasarían a tener una participación con tercios con la incorporación de XRG, ya definieron que el financiamiento será bajo la modalidad de «finance proyect», es decir directo a la iniciativa y no a las empresas, para lo cual trascendió que ya seleccionaron a uno de los bancos más grades del mundo como advisor o gestor.

Y es que el monto que se busca es enorme, representa al menos el 70% de la inversión que requiere el proyecto para la infraestructura que rondará los 16.000 a 17.000 millones de dólares, con lo cual el aporte buscado superará los 12.000 millones de dólares, 10 veces más que los 2.000 millones de dólares que consiguió el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) este año, que ya marcó un hito.

Este monto tiene una diferencia con los 20.000 millones de dólares que se mencionó en octubre, cuando se selló el Technical FID con ENI, y es que ahora los acuerdos avanzan en concreto sobre un nivel de exportaciones de 12 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL, cuando en octubre se apuntaba a que sean 18 MTPA, pues se contaba al mismo tiempo las 6 millones de toneladas de GNL que YPF negocia con Shell y que aún no se han resuelto.

Es por esto que los nuevos números que se manejan ahora, con ENI y ADNOC, son levemente menores, contando unos 14.000 millones de dólares a invertir en la realización de pozos para un horizonte exportador de 200.000 millones de dólares en los 20 años del plan, pues otros 100.000 millones son lo que se definirán cuando se avance con los 6 MTPA que aún se negocian con Shell.

El segundo paso en la hoja de ruta del plan Argentina LNG sucederá a lo largo del primer semestre del año que viene, cuando las partes ya se pusieron como meta firmar el FID, la decisión final de inversión concreta, que implica el aporte de cada empresa.

En tanto que el tercer paso, y más esperado, es el inicio de los trabajos en sí. En este caso, la hoja de ruta apunta a que las licitaciones se den en 2027, para comenzar rápidamente los trabajos que incluirán desde pozos, pasando por un enorme gasoducto, obras para transportar el petróleo y líquidos asociados, y las instalaciones en la costa a las que se conectarán los barcos fábrica, para comenzar a exportar desde 2030.

GNL: hay tres regulaciones pendientes

Para ese momento se espera que se hayan definido las tres regulaciones que hoy están pendientes, y que precisamente condicionan tanto esta decisión final de inversión, como la búsqueda del financiamiento internacional.

Estas regulaciones comprenden a las provincias de Neuquén, Río Negro y al gobierno nacional. En el caso de la provincia gobernada por Rolando Figueroa, lo que se supo que aún está pendiente de aprobación son las tres concesiones de explotación no convencional (Cench) sobre Vaca Muerta que serán desde las que saldrá la producción para el proyecto.

En estos tres bloques no solo las tres petroleras serán socias, sino que además se trata de áreas que hoy están parcialmente manos de otra operadora con la cual se negocia la compra de la porción que tiene esa firma, gestiones que requieren la aprobación provincial.

En el caso de Río Negro, el punto pendiente es la ley específica que autoriza y regula los proyectos de gas natural licuado (GNL). Según se indicó, esta normativa está avanzada pero requiere aún de la aprobación de la legislatura rionegrina.

En tanto que la tercera norma que aún está pendiente es clave, pues se trata de la reglamentación de un artículo puntual del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que se refiere a proyectos especiales como es precisamente este de GNL.

Además del GNL, YPF sumará otro oleoducto en Río Negro

Como se marcó, las áreas de Vaca Muerta seleccionadas para este proyecto poseen un tipo de producción que desde YPF se define como «gas wet», que implica que junto al gas natural los pozos también dan producción de petróleo y de líquidos como el propano y butano que se utilizan para las garrafas, y que también se los define como GLP.

Si bien, las empresas no tienen definido aún cómo se hará esa separación de los líquidos -que tienen su propio mercado de exportación- y por ende tampoco se fijó esos despachos saldrán desde la costa de Río Negro o la de Bahía Blanca como se hace actualmente en firmas como Compañía Mega y TGS, sí se definió dónde irán los barcos licuefactores del GNL y el petróleo del proyecto.

En el caso de los barcos, no solo ya está definido hace tiempo que será en la zona de Punta Colorada, donde el mar es más profundo naturalmente, sino que ya es fijó que los barcos fábrica estarán a 5 kilómetros de la costa, dado que es el estándar que utiliza ENI que es la especialista en offshore.

También se definió que el petróleo tendrá como destino la costa rionegrina, algo que el propio CEO de YPF, Horacio Marín, anticipó el mes pasado a Río Negro Streaming, al indicar que se trataría de una suerte de oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) 2.

Y es que los números de producción que se esperan son más que auspiciosos. Con los 12 MTPA de GNL que ya están definidos, el nivel de exportaciones representa 50 millones de metros cúbicos de gas natural por día, 100.000 barriles de petróleo por día que irían en este nuevo oleoducto, y unos 150.000 barriles equivalentes en los líquidos.

Para las autoridades de YPF, lejos de que esta unión de producción sea un problema, es la gran ventaja del proyecto, pues diversifica la producción, permite compensar eventuales precios bajos del GNL con el petróleo y los líquidos, y llega a un nivel de exportaciones de 10.000 millones de dólares anuales pero de los cuales el 50% es el GNL y el resto el crudo y el GLP.