Producción asociada de petróleo y gas de Vaca Muerta: de qué se trata la clave del GNL

“Estamos seguros de que va a ingresar otro socio porque es un proyecto (Argentina LNG) muy robusto porque con los líquidos asociados duplica la facturación”. La frase corresponde al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y si bien se nota que se refiere a algo importante, para quienes no son ingenieros o petroleros no es para nada claro de qué está hablando. En esta nota abordaremos qué es la producción asociada, cuál es su importancia y cuál es hoy su impacto.

Para comenzar a echar luz sobre el tema vale indicar que si bien es entendible que hay pozos productores de petróleo y pozos productores de gas, las condiciones del subsuelo hacen que en ocasiones un mismo pozo traiga a la superficie tanto gas como petróleo, juntos.

Según el hidrocarburo que sea predominante, se trata de gas natural asociado al petróleo, que es el foco de atención de ese pozo, o bien de líquidos o condensados, asociados a la producción de un pozo que busca gas.

Esta condición puede darse también en los pozos que encaran el convencional, pero en desarrollos no convencionales como es el caso de Vaca Muerta tiene la particularidad de que hay extensas zonas de la formación que cuentan con este tipo de producción dual, que se observan claramente en las «ventanas» de producción.

Con ese término casi de la arquitectura, los geólogos e ingenieros se refieren al tipo de hidrocarburo que hay en el subsuelo. Bien hacia el oeste, se ubica la ventana del gas seco de Vaca Muerta, siendo esta la zona con menor actividad del play. Algunos casos de áreas en este sector son Sierra Chata y El Mangrullo, que explota Pampa Energía cerca de Cutral Co.

Desde esa banda y en forma triangular hacia el este, se avanza por las ventanas del gas húmedo y condensados, indicando que se trata de una producción mayoritaria de gas pero con algo de petróleo. En una simbiosis en la que esa alianza deja además muchos líquidos, como son el propano, butano, etano y la gasolina natural. Esos son los líquidos de los que hablaba Marín.

En este caso la lonja va de norte a sur de la formación, encontrando ejemplos de áreas como Fortín de Piedra, Rincón del Mangrullo, Aguada La Arena y Rincón de la Ceniza.

Más al este, y antes de la ventana del petróleo negro que no tiene nada de gas, se ubica la ventana del petróleo volátil, un crudo no solo liviano sino que además cuenta con gas asociado. Aquí los grandes desarrollos son Loma Campana y especialmente La Calera.

En el caso del proyecto Argentina LNG, la iniciativa de YPF para exportar gas licuado al mundo, la petrolera de bandera ya seleccionó las áreas de Vaca Muerta desde las que extraerá el gas necesario, con la particularidad -en términos de Marín- de ser «wet», es decir que están en la ventana del gas húmedo.

La clave de lo «asociado» para el plan exportador de GNL

Como marcó el CEO de YPF, el hecho de que el gas natural que se extraerá para los proyectos de GNL provenga de esta ventana húmeda o wet, marca una mayor rentabilidad para la iniciativa, pues los líquidos y el petróleo que pueden separarse del gas que den los pozos tienen un claro mercado y además un alto valor.

Un reciente estudio difundido como parte del proyecto Vaca Muerta Liquids, una iniciativa que impulsan Pluspetrol e YPF, marcó que la rentabilidad de un pozo de gas que cuente con líquidos se incrementa hasta un 35% gracias al butano y propano, dado que mientras por ejemplo el gas tiene un precio cercano a los 3 dólares por millón de BTU, los líquidos pueden llegar hasta los 12 dólares y se puede a su vez contar con petróleo.

Este plus fue destacado por Marín, al marcar que también permitirá funcionar como un «fuelle» o amortiguador de la rentabilidad ante escenarios que puedan darse de bajas en el precio del GNL a nivel mundial.

El peso actual de la producción asociada

Actualmente, los pozos de Vaca Muerta ya tienen una fuerte presencia de esta producción asociada que en el segmento del gas fue noticia -y no tan buena- en las últimas semanas.

De acuerdo a la consultora Economía y Energía que dirige Nicolás Arceo, en agosto la producción de petróleo asociada a pozos de gas llegó nada menos que a los 40.000 barriles por día, que para poner en dimensión significa el doble de lo que producen todos los yacimientos de Río Negro juntos.

En detalle, el mayor crecimiento de esta producción de petróleo asociado correspondió al área La Calera (que opera Pluspetrol en sociedad con YPF), que aumentó su producción un 27% e impulso el crecimiento total del crudo asociado al gas en un 7% en términos interanuales.

En la otra vereda está el gas asociado al petróleo, que en agosto llegó a un nuevo récord histórico con 25 millones de metros cúbicos por día, es decir que tan solo con este gas que se extrae de pozos petroleros alcanza y sobra para llegar el Gasoducto Perito Moreno.

Ahora bien, en septiembre este gas asociado marcó otro récord pero negativo, dado que se llegó a vender a solo 0,06 dólares por millón de BTU. Este porrazo en el precio se debió a que es necesario venderlo para poder seguir produciendo el petróleo de los mismos pozos, algo que en los meses templados y de baja demanda como son los actuales ya se había dado, pero que se espera cambiar a partir del gran plan exportador del GNL.