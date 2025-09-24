Histórico embarque en Santa Cruz: vuelve la exportación de carbón con destino a Brasil

Un buque volvió a zarpar desde Punta Loyola, en Santa Cruz, con carbón de Río Turbio después de muchos años sin exportaciones. Se trata de 60.000 toneladas con destino a Brasil, en lo que fue calificado como un hecho histórico para la cuenca carbonífera y la provincia.

El embarque que marca un antes y un después para Santa Cruz

Según informó IProfesional, el operativo es considerado el primer paso concreto de la reactivación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y su regreso al mercado internacional, mientras Nación avanza con un proyecto de privatización.

Santa Cruz es la única provincia que exporta carbón mineral, un producto cuestionado en el mundo por su impacto ambiental, pero aún muy demandado por países sin alternativas energéticas.

Durante el inicio de la operación, el gobernador Claudio Vidal destacó: «Nos hicimos cargo y trabajamos para salvar a YCRT. Hoy después de muchos años un buque vuelve a salir con nuestro carbón, algo histórico para la Cuenca y para toda la provincia».

El buque cargado con carbón santacruceño partió desde Punta Loyola rumbo a Brasil. Foto: gentileza.

El interventor de YCRT, Pablo Gordillo Arriagada, acompañó la carga en el puerto y subrayó el trabajo del personal y de los equipos técnicos. Además, ratificó la continuidad de gestiones para garantizar nuevos embarques y sumar mercados de destino.

La central térmica que espera ponerse en marcha tras 20 años

El retorno del carbón a la exportación también se vincula con la inminente puesta en marcha de la Central Térmica Río Turbio (CTRT), iniciada hace casi dos décadas pero nunca operativa de forma comercial. De acuerdo al sitio local, será la primera vez que Santa Cruz pueda transformar en energía competitiva lo que produce en la mina.

El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, anunció el próximo arranque de un módulo de 120Mw y adelantó que los equipos están próximos a conectarse al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Según Álvarez, actualmente la provincia paga “miles de millones de pesos” a CAMMESA por energía producida en otras zonas del país. «Si esa energía se produjera en la provincia, Santa Cruz podría comprarla directamente a YCRT», indicó.

De concretarse, permitiría reducir costos de transporte de energía y abriría una nueva vía de ingresos para la compañía, que mantiene un déficit estructural.

La Nación busca privatizar parte de YCRT con nuevos socios

Mientras tanto, Nación busca avanzar en la privatización parcial de YCRT. Una propuesta de la empresa israelí TEGI fue descartada en 2024 por ofrecer un precio demasiado bajo por el mineral.

En los planes del gobierno, la mayoría accionaria se mantendría en manos del Estado, aunque se contempla la participación de gremios y trabajadores.

Desde la gobernación, Claudio Vidal anticipó que podrían activarse nuevas subastas del mineral hasta tanto se asegure la llegada de nuevos socios.

Una auditoría reciente reveló deficiencias en la gestión: gastos sin detallar en servicios y flota de vehículos, administración inadecuada de bienes físicos y un plantel de empleados que no se corresponde con el nivel de actividad.