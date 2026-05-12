Dólar y Riesgo País: a cuánto cotiza el dólar oficial y financieros este martes 12 de mayo 2026

Dólar hoy y Riesgo País: a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros este martes 12 de mayo 2026.-

Dólar hoy: en la apertura de este martes 12 de mayo 2026, la plaza financiera argentina muestra señales de estabilidad y una mirada atenta sobre los activos soberanos. Bajo la supervisión del Banco Central (BCRA), las cotizaciones de la divisa operan con ajustes técnicos mínimos, mientras que el Riesgo País se consolida en una zona de equilibrio que favorece la confianza crediticia.

En este escenario, el dólar oficial continúa marcando el sendero de precios mayoristas, en tanto el dólar MEP y el dólar CCL reflejan una demanda privada que se mantiene en niveles moderados.

Dólar hoy: cotización del dólar oficial este martes 12 de mayo 2026

En la apertura de martes 12 de mayo 2026, el dólar oficial cotiza en Banco Nación a:

$1.370 para la compra.

$1.420 para la venta.

Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este martes 12 de mayo 2026

En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante del Banco Central. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1360 1410 Banco Nación 1370 1420 Banco ICBC 1370 1425 Banco BBVA 1370 1420 Banco Supervielle 1377 1427 Banco Ciudad de Bs As 1360 1420 Banco Patagonia 1375 1425 Banco Hipotecario 1380 1420 Banco Santander 1370 1420 Banco Credicoop 1370 1420 Banco Macro 1365 1425 Banco Piano 1375 1430 Banco BPN 1360 1430

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: martes 12 de mayo 2026

El dólar oficial inicia la rueda en el Banco Nación (BNA) a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. Este leve incremento responde al sistema de crawling peg administrado por la autoridad monetaria para evitar retrasos cambiarios en el segundo trimestre.

Por su parte, el dólar tarjeta, referencia para el pago de servicios y consumos en el exterior, se ubica en los:

$1.839,5.

Según los reportes diarios del BNA, esta estabilidad del dólar oficial minorista sigue funcionando como el principal ancla para las expectativas de precios internos.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: martes 12 de mayo 2026

En el mercado bursátil, el dólar MEP (o dólar bolsa) cotiza esta mañana a:

$1.430, operando con una brecha muy estrecha respecto al tipo de cambio minorista formal.

En simultáneo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.485, siendo el canal predilecto para la gestión de carteras de inversión corporativas.

La estabilidad observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL durante este martes 12 de mayo 2026 es atribuida por especialistas a la absorción de liquidez que realiza el Tesoro y a la firmeza de las tasas de interés reales positivas.

Impacto del Riesgo País en la estabilidad del dólar oficial y financieros

Un indicador determinante de la jornada es el Riesgo País, elaborado por el banco JP Morgan, que se posiciona esta mañana en torno a los 496 puntos básicos.

Este descenso gradual influye positivamente en el comportamiento del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL, ya que una menor percepción de riesgo soberano reduce las presiones por dolarización de carteras.

El dólar blue y su brecha respecto al dólar oficial: martes 12 de mayo 2026

Al igual que el mercado del dólar blue, que abre a:

$1.385 para la compra.

$1.405 para la venta.

Los indicadores financieros reflejan un clima de mayor previsibilidad macroeconómica de cara al cierre del primer semestre.