Dólar y Riesgo País: a cuánto cotiza el dólar oficial y financieros este martes 12 de mayo 2026
El mercado financiero amanece atento a la evolución del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL junto al Riesgo País. Repasamos las pizarras del Banco Nación y los indicadores de JP Morgan.
Dólar hoy: en la apertura de este martes 12 de mayo 2026, la plaza financiera argentina muestra señales de estabilidad y una mirada atenta sobre los activos soberanos. Bajo la supervisión del Banco Central (BCRA), las cotizaciones de la divisa operan con ajustes técnicos mínimos, mientras que el Riesgo País se consolida en una zona de equilibrio que favorece la confianza crediticia.
En este escenario, el dólar oficial continúa marcando el sendero de precios mayoristas, en tanto el dólar MEP y el dólar CCL reflejan una demanda privada que se mantiene en niveles moderados.
Dólar hoy: cotización del dólar oficial este martes 12 de mayo 2026
En la apertura de martes 12 de mayo 2026, el dólar oficial cotiza en Banco Nación a:
- $1.370 para la compra.
- $1.420 para la venta.
Dólar oficial hoy: las pizarras de los bancos este martes 12 de mayo 2026
En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante del Banco Central. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1360
|1410
|Banco Nación
|1370
|1420
|Banco ICBC
|1370
|1425
|Banco BBVA
|1370
|1420
|Banco Supervielle
|1377
|1427
|Banco Ciudad de Bs As
|1360
|1420
|Banco Patagonia
|1375
|1425
|Banco Hipotecario
|1380
|1420
|Banco Santander
|1370
|1420
|Banco Credicoop
|1370
|1420
|Banco Macro
|1365
|1425
|Banco Piano
|1375
|1430
|Banco BPN
|1360
|1430
Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: martes 12 de mayo 2026
El dólar oficial inicia la rueda en el Banco Nación (BNA) a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta. Este leve incremento responde al sistema de crawling peg administrado por la autoridad monetaria para evitar retrasos cambiarios en el segundo trimestre.
Por su parte, el dólar tarjeta, referencia para el pago de servicios y consumos en el exterior, se ubica en los:
$1.839,5.
Según los reportes diarios del BNA, esta estabilidad del dólar oficial minorista sigue funcionando como el principal ancla para las expectativas de precios internos.
Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: martes 12 de mayo 2026
En el mercado bursátil, el dólar MEP (o dólar bolsa) cotiza esta mañana a:
- $1.430, operando con una brecha muy estrecha respecto al tipo de cambio minorista formal.
En simultáneo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:
- $1.485, siendo el canal predilecto para la gestión de carteras de inversión corporativas.
La estabilidad observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL durante este martes 12 de mayo 2026 es atribuida por especialistas a la absorción de liquidez que realiza el Tesoro y a la firmeza de las tasas de interés reales positivas.
Impacto del Riesgo País en la estabilidad del dólar oficial y financieros
Un indicador determinante de la jornada es el Riesgo País, elaborado por el banco JP Morgan, que se posiciona esta mañana en torno a los 496 puntos básicos.
Este descenso gradual influye positivamente en el comportamiento del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL, ya que una menor percepción de riesgo soberano reduce las presiones por dolarización de carteras.
El dólar blue y su brecha respecto al dólar oficial: martes 12 de mayo 2026
Al igual que el mercado del dólar blue, que abre a:
- $1.385 para la compra.
- $1.405 para la venta.
Los indicadores financieros reflejan un clima de mayor previsibilidad macroeconómica de cara al cierre del primer semestre.
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