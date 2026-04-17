Impacto minero: La Rioja paralizó el mayor proyecto de cobre del país y genera tensión con San Juan

El proyecto está a cargo de Vicuña Corp. una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining Foto: gentileza.

La paralización del proyecto minero Vicuña desató fuertes tensiones entre dos provincias donde la actividad es un pilar de su matriz productiva. Aunque el yacimiento se encuentra en San Juan, su acceso más viable y económico es a través del territorio de La Rioja, cuya Justicia recientemente prohibió a la empresa el paso por sus rutas.

La iniciativa está a cargo de Vicuña Corp. una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining, dos de las mineras más importantes a nivel global. El conflicto se originó por un desacuerdo con La Rioja, que sostiene que la firma omitió presentar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) a las autoridades de esa provincia.

Ante esta situación, el gobierno elevó un reclamo a la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, indicando que la biodiversidad regional estaba en riesgo cómo consecuencia de la falta de los estudios correspondientes.

En el planteo se advirtió que el tránsito constante de maquinaria pesada de la empresa podría afectar suelos, cursos de agua y la infraestructura vial, o incluso representar un riesgo por la eventual circulación de sustancias peligrosas.

Como parte de su argumento, el gobierno riojano señaló que este requisito de EIA es el mismo que cumplen otras compañías que exploran en la provincia. Asimismo, subrayaron la necesidad de priorizar la contratación de mano de obra local.

Finalmente, la jueza avaló el pedido y ordenó no solo la suspensión del tránsito de camiones y maquinaria, sino también la paralización del proyecto en San Juan por 30 días.

Para dar cumplimiento al fallo, la policía riojana desplegó retenes en puntos estratégicos para frenar vehículos vinculados a Vicuña, exceptuando al personal destinado a tareas críticas de cuidado y mantenimiento.

El tramo afectado abarca 140 kilómetros e incluye las zonas de Guandacol, Santa Elena, Zapallar, Las Cuevas y La Ciénaga, que discurre a través de los departamentos de General Lamadrid y Coronel Felipe Varela.

A pesar del fallo, Vicuña sigue operando en San Juan

Un antecedente de esta medida fueron los reclamos de los pobladores de Guandacol, quienes exigieron ser tenidos en cuenta para la mano de obra del proyecto Vicuña, ante la falta de fuentes de trabajo en la localidad.

En ese marco, el ministro de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja, Federico Bazán, planteó frente a la prensa local que «hace más de 15 años el acceso al proyecto es por La Rioja, por Guandacol«. «Se construyó desde ahí, se exploró desde ahí y hoy sigue ingresándose por ese lugar, con un movimiento de vehículos muy importante», declaró.

Sin embargo, exigió que ese desarrollo se vea reflejado en trabajo para la gente de la zona: «Ese impacto tiene que ser compensado con empleo, desarrollo de proveedores y obras para los municipios aledaños«.

A pesar de las medidas, Vicuña aún continúa operando con normalidad en la región, y asegura no haber sido notificada del fallo, que quedó registrado en el expediente N° 45.863 caratulado como “Estado Provincial contra Vicuña S.A”.

«No hemos sido oficialmente notificados de ninguna resolución. Cuando seamos notificados y la estudie el equipo de legales veremos los siguientes pasos», mencionaron desde la compañía al medio sanjuanino Zonda.