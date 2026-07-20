Investigarán presunto dumping de torres eólicas importadas desde China ¿En que consiste la denuncia?

El gobierno nacional abrió una investigación por presunto dumping de torres eólicas originarias de China. La medida fue anunciada en la Resolución 218/2026 por el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

La medida surgió a partir de una solicitud de la firma Gri Calviño Towers Argentina, la cual alegó condiciones desleales de competencia, y cuya denuncia contó con la aprobación de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE).

De acuerdo al organismo, existen pruebas suficientes que «respaldan las alegaciones de dumping, amenaza de daño importante a la rama de producción nacional y de relación de causalidad» entre ambos factores, con un margen promedio ponderado estimado en un 46,39% para las operaciones de origen chino.

El foco de la discusión está puesto sobre las torres eólicas industriales de acero -de forma cónica o no- cuyas características incluyen una altura mínima de 50 metros, presentadas solas o con un grupo electrógeno de energía eólica (aerogenerador).

Cuáles son las evidencias que respaldan las acusaciones de dumping

La CNCE señaló que los productos provenientes del país asiático estaban a precios que «una vez nacionalizados, resultaron significativamente inferiores» a los de la industria local. Específicamente en 2025, se registró una subvaloración de «entre 31% y 38% según el modelo nacional comparado, y del 35% respecto al ingreso medio por ventas de la rama de producción nacional».

Por este motivo, consideró que esta acción puede ocasionar «un deterioro de los precios reales de venta, especialmente ante los proyectos ya adjudicados, provocando un deterioro real en la rentabilidad de la industria nacional».

Aunque indicó que no hay evidencia de que se haya efectuado un daño importante en el periodo anterior, dado que la industria nacional logró recuperar participación en el mercado del año anterior, si advirtió que existe una potencial «amenaza de daño».

El organismo manifestó, en ese sentido, que las torres eólicas tienen una relevancia estratégica dentro del sector energético nacional, ya que constituyen «bienes de capital pesados y de ingeniería a medida que resultan críticos para una infraestructura fundamental, como lo es la generación eléctrica del país».

Además, se destacó que «el ingreso de las importaciones chinas no cubre un déficit de abastecimiento del mercado«, debido a que la capacidad instalada nacional total se mantuvo constante, y cuenta con la escala necesaria para abastecer la totalidad del consumo aparente del mercado local.

Por el contrario, se advirtió que las importaciones responden a la colocación de su capacidad excedente para capturar cuota de mercado, y que esta dinámica comercial «tendría la capacidad de profundizar la vulnerabilidad de la rama de producción nacional».

La Resolución 218/2026 determinó que el periodo de la recopilación de datos para determinar el dumping abarcará desde marzo de 2025 hasta febrero de 2026, mientras que para la determinación del daño serán los años completos de 2023, 2024, 2025 y el período parcial de enero y febrero de 2026.