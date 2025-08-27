SUSCRIBITE
Energía

Fallo YPF: Argentina le solicitó a Preska que “reconsidere” el pedido sobre comunicaciones entre funcionarios 

El pedido para la jueza Loretta Preska es para que revea el fallo que obliga al país a producir mensajes y comunicaciones encontrados en los dispositivos móviles.

En caso de una negativa por parte de la magistrada, es posible que Argentina avance en una apelación de la medida.

Argentina le pidió a la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, que reconsidere el fallo que obliga al país a entregar las comunicaciones electrónicas de funcionarios nacionales relacionadas con el caso YPF. Qué pasa si hay una respuesta negativa.  

El especialista Sebastián Maril lo reveló a través de sus redes sociales, quien además adelantó que en caso de una negativa por parte de la magistrada, es posible que Argentina avance en una apelación de la medida. 

A mediados del mes pasado, Preska le ordenó al Estado argentino entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas de varios funcionarios, entre ellos del actual ministro de Economía Luis Caputo y de su antecesor, Sergio Massa, así como de otros integrantes de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández. 

El pedido aclara que no se exige el teléfono completo ni el contenido total, sino que se llevarán a cabo búsquedas por palabras clave relevantes como “YPF”, “Aerolíneas Argentinas”, entre otras. 

El objetivo de los demandantes (fondos Burford y Eton Park) es demostrar que entidades como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y el Banco Nación operan como “alter ego” del Estado argentino, de modo que sus activos podrían ser embargados para hacer frente al pago de la sentencia por US$16.000 millones. 

Con información de noticias argentinas.  


