Freno a la expansión china: un grupo que entró al RIGI en Argentina perdió una megaadquisición de oro en Canadá

El grupo minero chino Zijin Mining atraviesa una semana marcada por los contrastes en su estrategia corporativa. Mientras logró consolidar su apuesta en la Argentina al obtener la adhesión formal al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para su desarrollo de litio, en el plano internacional sufrió un duro revés al fracasar en su intento de adquirir la firma canadiense Allied Gold por 4.000 millones de dólares.

Según informó Bloomberg, la adquisición de Allied Gold representaba una de las mayores operaciones anunciadas recientemente en el sector de la minería de oro. En enero, el gigante asiático había puesto sobre la mesa una oferta de 44 dólares por acción, valuando a la minera norteamericana en una cifra multimillonaria.

Si bien la transacción ya contaba con el visto bueno de Canadá y de otras jurisdicciones, el acuerdo permanecía estancado por la falta de autorizaciones en el país de origen de la compradora. Finalmente, las empresas decidieron dejar expirar la fecha límite estipulada para el 29 de julio al concluir que no existía una «probabilidad razonable» de conseguir la aprobación de las autoridades regulatorias de China en un plazo aceptable.

La confirmación de la caída del acuerdo golpeó de inmediato a los mercados, provocando que las acciones de Allied llegaran a desplomarse más de un 18% en la Bolsa de Toronto.

Ante este escenario, Zijin debió conformarse con un plan alternativo. En lugar de avanzar con la compra total, la compañía china acordó invertir 295 millones de dólares mediante una colocación privada. Esta inyección de capital, cuyo cierre está previsto para principios de agosto, le permitirá retener una participación minoritaria del 9,2% en la empresa.

Por su parte, la firma canadiense utilizará estos nuevos fondos para expandir sus operaciones de extracción de oro en el continente africano, puntualmente en Costa de Marfil, Malí y Etiopía.

Revés internacional, pero luz verde para el litio en Catamarca

La caída del acuerdo en el hemisferio norte coincidió con un paso clave para Zijin en la Argentina. El Gobierno nacional oficializó el ingreso al RIGI del proyecto de litio Tres Quebradas, operado por Liex, la subsidiaria local del grupo chino.

La medida, que ya había sido celebrada y adelantada en redes sociales por el ministro de Economía, Luis Caputo, quedó formalizada a través de la Resolución 1153/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La aprobación incorpora formalmente al nuevo esquema de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a una de las principales inversiones de capitales chinos en el sector. Para el desarrollo del proyecto Tres Quebradas, ubicado en la provincia de Catamarca, la corporación asiática comprometió una inyección de 709 millones de dólares.

Según destaca la propia compañía, se trata de uno de los yacimientos de salmuera de litio más grandes y de mayor calidad a nivel mundial.

El freno a la operación en Canadá expone las crecientes dificultades y el intenso escrutinio regulatorio que enfrentan las empresas chinas para concretar adquisiciones internacionales a gran escala, en medio de tensiones geopolíticas globales. Frente a esos obstáculos, Zijin se asegura un refugio estratégico en el Cono Sur, consolidando su apuesta exportadora de la mano del litio argentino.