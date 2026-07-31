Río Negro junto a Fundación YPF ofrecen cursos de formación laboral: cómo inscribirse

El Gobierno de Río Negro abrió la inscripción a dos cursos digitales gratuitos, junto a Fundación YPF, para mayores de 18 años de Sierra Grande, Valcheta y San Antonio Oeste, con foco en las habilidades del futuro laboral. Las propuestas son Data Analytics + IA y Project Management + IA. Ambas son de nivel inicial y se dictarán a través del programa Energía Digital de Fundación YPF a partir del 18 de agosto.

Las capacitaciones brindarán herramientas vinculadas con el análisis de datos, la Inteligencia Artificial y la gestión de proyectos, competencias que adquieren un papel cada vez más relevante en el mundo del trabajo.

La propuesta profundiza el trabajo articulado entre el Gobierno de Río Negro y Fundación YPF, que sostienen una agenda común orientada a la capacitación, el empleo y el desarrollo territorial.

La iniciativa forma parte del rumbo de desarrollo productivo y energético que impulsa Río Negro, con el objetivo de que el crecimiento de la provincia se traduzca en más conocimientos, oportunidades y preparación para sus habitantes.

Los cursos están disponibles para personas mayores de edad. Foto gentileza.

En esta etapa, la convocatoria está destinada a personas mayores de 18 años con residencia en Sierra Grande, Valcheta y San Antonio Oeste, tres localidades estratégicas de la región Atlántica.

Según explicaron desde provincia, los cursos «Con estas herramientas, la Provincia busca acompañar a las comunidades y preparar a las y los rionegrinos para que puedan ser protagonistas de las transformaciones productivas y tecnológicas que ya están en marcha!.

Cómo inscribirse



Las personas interesadas pueden completar la inscripción a través de los siguientes enlaces:

Data Analytics + IA: https://lab.fundacionypf.org/formacion-digital/energia-digital/data-analytics–ia

Project Management + IA: https: //lab.fundacionypf.org/formacion-digital/energia-digital/project-management–ia

En línea con las iniciativas para fornar profesionales, desde Fundación YPF lanzó una nueva convocatoria a sus capacitaciones gratuitas de formación técnica orientadas a la industria energética. Las especialidades son en Automatización y Robótica, Instalaciones Eléctricas, Instrumentación Industrial, Energías Renovables, y Soldadura industrial; en nivel inicial y avanzado.

Estos cursos son para mayores de 18 años, y se dictarán en Neuquén Capital, Añelo, Rincón de los Sauces, Plaza Huincul, Sierra Grande, San Antonio Oeste, Luján de Cuyo y ciudad de Mendoza.

El plazo para inscribirse es hasta el 2 de agosto, los cupos son limitados, y se pueden ver las ofertas por localidad en Cursos Semipresenciales de Formación Técnica – Fundación YPF en el siguiente link: https://lab.fundacionypf.org/formacion-tecnica/cursos .

Las clases, de 4 meses, tendrán modalidad semi presencial: se dictan en un aula virtual a través de la plataforma educativa digital de Fundación YPF, con tutoría docente; y se completan con jornadas de prácticas presenciales cada 15 días.

En las jornadas presenciales, la Fundación YPF utiliza equipamiento Arduino de programación y robótica; Mini Plantas Industriales con PLC para la simulación de procesos reales de automatización; y kits de electricidad que permiten realizar prácticas seguras con circuitos reales.