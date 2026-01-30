Kicillof vuelve a perder: YPF eligió a Río Negro como destino del último caño del proyecto de GNL

Río Negro se quedó con la última gran obra de exportación que tenía como alternativa a la provincia de Buenos Aires.

La última gran obra que no tenía aún definida su ubicación del proyecto Argentina LNG es el poliducto que unirá Vaca Muerta con la Costa Atlántica para llevar otros componentes del gas que se exportan y que se derivan del plan del GNL. Pero la intriga ya se develó dado que YPF y sus socios definieron que el ducto también irá a Río Negro, descartando la opción de Bahía Blanca y en general la provincia gobernada por Axel Kicillof.

La intriga en torno al destino de este poliducto comenzó el año pasado cuando el CEO de YPF, Horacio Marín, confirmó que junto al gas que extraerá de Vaca Muerta para realizar el GNL tendrá una cantidad tan grande de los líquidos asociados -que son el propano y butano que se utilizan en las garrafas- que deberá realizar un nuevo caño para exportarlos.

Hasta ahora existen dos empresas que centalizan este tipo de exportaciones, Compañía Mega y Transportadora Gas del Sur (TGS) y en ambos casos la punta del caño en la costa está en la zona de Bahía Blanca, ya que también se entrega desde allí etano al Polo Petroquímico.

Pero la duda terminó. Esta semana YPF publicó un edicto en el que dio a conocer a los futuros superficiarios la traza que tendrá la obra, que se trata de un poliducto -no es ni un gasoducto, ni un oleoducto- por el tipo de productos que lleva.

En esa comunicación se detalló que el caño partirá desde el área Meseta Buena Esperanza, ubicada al oeste de la formación Vaca Muerta, en Neuquén, y recorrerá 570 kilómetros hasta terminar en la zona de Punta Colorada, en la costa de Río Negro.

La decisión ya está tomada y así fue confirmado a este medio por parte de YPF, una de las socias del megaproyecto Argentina LNG junto a la petrolera estatal de Italia, ENI, y a la firma XRG de ADNOC, la gigante petrolera de Emiratos Árabes Unidos.

Las estimaciones de exportaciones de los líquidos del gas que se generarán son muy elevadas, en torno a los 5.000 millones de dólares al año, y son además una ventaja del proyecto que además del GNL tendrá ese caudal de fondos de los líquidos y otro que podría ser aún mayor del petróleo asociado que se extraiga.

Qué es un poliducto, la obra que se hará a la costa de Río Negro

Un poliducto es un caño, similar a los gasoductos y oleoductos, pero destinado al transporte de los líquidos del gas natural como son el propano, butano, etano y la gasolina natural, todos productos que tienen un amplio mercado de exportación pues en Argentina su demanda está satisfecha.

En el caso del proyecto que YPF y sus socios llevan adelante, se ha adelantado que el caño tendría un diámetro de 22 pulgadas, superando por mucho al ducto de 12 pulgadas que tiene por ejemplo Compañía Mega.

Pero la definición de la traza implica algo más, dado que se deberá construir una planta fraccionadora para poder proceder a su exportación. Esta planta sería la que se ubicaría en la zona de Punta Colorada también, que en el edicto publicado en estos días se indicó someramente como «al norte de Sierra Grande».

Desde esa planta se deberá realizar la exportación, para lo cual deberá además montarse una serie de instalaciones portuarias a tal fin, dado que tanto los proyectos de GNL como el puerto exportador de petróleo, el Oleoducto Vaca Muerta Oil SUr (VMOS) no tendrán puertos en sí, sino que sus monoboyas y buques fábrica estarán ubicados varios kilómetros mar adentro.

Río Negro se quedó con todas las grandes obras exportadoras

Si se trata de un partido de fútbol, podría decirse que el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck le ganó 5 a 0 a Axel Kiciloff, el gobernador de Buenos Aires, en la pulseada por las grandes obras exportadoras de los últimos años. Una definición en la que se conjugaron tanto factores geográficos, como también políticos, porque la clave de todas las obras es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Precisamente, días atrás el gobernador de Río Negro selló un acuerdo de estabilidad de largo plazo con YPF para el proyecto Argentina LNG, una suerte de reaseguro al RIGI, que es un plan nacional.

Hace una semana Weretilneck y Marín sellaron un acuerdo de estabilidad para el proyecto del GNL.

En lo que hace al recuento de obras para las que se Río Negro fue el punto seleccionado, la primera fue el Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) que está previsto que inaugure en enero del año que viene y que tiene como lider de ese consorcio a YPF.

Esa obra hizo de punta de fecha para atraer a los proyectos de exportación de gas natural licuado (GNL). El primero que se puso en marcha es el del consorcio Southern Energy, que en los últimos días cobró popularidad por la polémica generada tras la derrota de Techint en la licitación para los ductos de su gasoducto. Este proyecto ya tiene trabajos en marcha y se centra en la zona de Fuerte Argentino, a mitad de camino entre Las Grutas y Punta Colorada.

Precismante en Punta Colorada es donde se ubicarán -en una zona de decenas de kilómetros- tanto las monoboyas de la exportación de petróleo de VMOS como los dos buques que por ahora tiene planificado el proyecto Argentina LNG.

Junto a esta obra hay dos más vinculadas: por un lado está una suerte de segundo caño de VMOS, para llevar el petróleo asociado al GNL, que podría tener más de 100.000 barriles por día y el mismo destino costero para compartir la infraestructura.

Mientras que la última obra que restaba definirse es esta del poliducto para los líquidos del gas (NLG´s en inglés) que ahora también se definió, pese a las expectativas, no irá a Bahía Blanca sino a Río Negro.