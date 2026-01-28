Dos buques encargados por Venezuela están varados hace 14 años en el país

El proyecto había sido anunciado en 2004 como parte de un acuerdo bilateral entre Argentina y Venezuela. Foto: gentileza.

Hace más de una década que se encuentran varados dos buques petroleros en la costa argentina. El Eva Perón y el Juana Azurduy habían sido encargados por la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), pero con el paso del tiempo la iniciativa se diluyó entre demoras, interrupciones y cambios políticos que impidieron su finalización.

Los buques fueron construidos en el Astillero Río Santiago, en la localidad de Ensenada, provincia de Buenos Aires. El proyecto fue anunciado en 2004 por el expresidente venezolano Hugo Chávez junto a Néstor Kirchner, como parte de un acuerdo bilateral para fortalecer la industria naval y ampliar la flota energética de Venezuela.

El objetivo de estos buques era ampliar la capacidad de transporte crudo de PDVSA, al mismo tiempo que se reactivaba la actividad del astillero bonaerense. Sin embargo, las diferencias políticas entre ambos países diluyeron el proyecto, según se indicó El Trece TV.

Cuáles son los barcos varados en el astillero

El buque Eva Perón comenzó a construirse en 2007 y fue dejado flotando desde 2012. A pesar de estar en un estado avanzado, según fuentes oficiales, nunca fue entregado. Cuenta con un tamaño aproximado de 183 metros, pero nunca fue habilitado para navegación comercial.

Por su parte, el Juana Azurduy se anunció en 2004, pero nunca tocó el agua, y su estructura aún permanece en tierra, dentro del astillero. Sus dimensiones son similares al Eva Perón, con un porte estimado de 47 mil toneladas.

Según el informe del Canal 13, Venezuela tendría una deuda de 25 millones por el Juana Azurduy, y un monto menor pero no menos importante de 5 millones por el Eva Perón. Al mismo tiempo, la provincia de Buenos Aires también mantendría deudas por plazos vencidos y extensas prorrogas.