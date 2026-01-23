Río Negro firmó el acuerdo con YPF para el proyecto de GNL en la Provincia

La firma del acuerdo entre el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck y el presidente de YPF, Horacio Marín se formalizó en Capital Federal. Foto Gentileza.

Este viernes, en Capital Federal, la Provincia formalizó el entendimiento de condiciones para el desarrollo del proyecto de Argentina LNG, liderado por YPF, y destinado a “la producción, procesamiento, licuefacción y exportación de gas natural, con eje en el Golfo San Matías y con infraestructura asociada en territorio rionegrino”.

El complejo industrial proyectado incluirá la totalidad de las instalaciones para la exportación de gas natural licuado y contempla -esencialmente- dos buques de licuefacción (FLNG), que se ubicarán a 7 kilómetros de la línea de costa, y con exportación estimada a partir del 2029.

En la firma participaron la Provincia, YPF y la empresa Argentina LNG SAU. Este proyecto -que está impulsado por una sociedad de la petrolera argentina, la italiana Eni y, próximamente, la incorporación de la estatal de los Emiratos Árabes, ADNOC- tiene pendientes trámites en ámbitos nacionales y también en los provinciales.

Previamente, desde inicios del 2027, el consorcio Southern Energy (SESA) -que integran PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%)- iniciará la exportación de gas natural, también del golfo San Matías, y programa dos buques de licuefacción.

En el caso de Argentina LNG, el objetivo es la exportación de gas natural licuado (GNL) y subproductos, con una capacidad inicial de hasta 12 millones de toneladas anuales.

De la rúbrica participaron el gobernador Alberto Weretilneck, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín. Según la gacetilla provincial, el entendimiento «contempla una Contribución por Aporte Comunitario a favor de la Provincia», que se “traducirá en inversiones anuales destinadas a seguridad, salud y obras que beneficien directamente a la comunidad rionegrina”. No se consigna el monto, y la información de YPF no hace referencia a esa «contribución».

Ambos comunicados sí reafirman la “implementación de un Programa de Formación Técnico-Profesional, que será desarrollado en conjunto con la Fundación YPF e instituciones educativas de la zona de influencia del proyecto”.

Después de la firma, Weretilneck afirmó que estos proyectos energéticos “no son promesas, son realidades”, y remarcó que la Argentina tiene “la posibilidad concreta” de ubicarse “entre los diez principales exportadores de gas natural licuado del mundo. No es un dato menor que eso se haga desde Río Negro”, remarcó.

La Provincia -agregó- “está llamada a convertirse en el principal polo exportador de gas y petróleo de la Argentina, a partir del desarrollo de infraestructura estratégica vinculada a Vaca Muerta y al Golfo San Matías”. Valoró también “un marco político, legal y económico que brinda previsibilidad a las inversiones de largo plazo”.

Luego, Marín destacó que “este marco conjunto representa un paso clave para avanzar en un proyecto estratégico que posicionará a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo, generará empleo de calidad y promoverá inversiones de largo plazo”.

Además, se destacó que el acuerdo otorga estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años, complementaria al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), brindando previsibilidad para los inversores, y se remarcó que fija condiciones claras para aspectos no tributarios relevantes para la ejecución del proyecto en la Provincia.

Para el gobernador, «Río Negro es protagonista del cambio energético de la Argentina, pero también proyectos como este son la base de un cambio profundo en la matriz productiva rionegrina. Río Negro sigue cambiando con la mirada puesta en el desarrollo y la creación de empleo genuino”.

Weretilneck consideró que “Río Negro es protagonista del cambio energético” pero, también, es la “base de un cambio profundo en la matriz productiva rionegrina”. Estimó una ocupación cuando se ejecute la infraestructura, que “con poliducto incluido, serían 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos”.

Recordó que Río Negro fue la primera provincia en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo cual, ratificó “el compromiso provincial con el desarrollo productivo, la seguridad jurídica y la generación de empleo genuino”.