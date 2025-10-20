La cámara de empresas petroleras designó nuevo director ejecutivo: quién es Juan Schamber

La designación completa la estructura de la Cámara presidida por Carlos Ormachea.

La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) designó a Juan Schamber como su nuevo director ejecutivo, completando así la estructura de la entidad presidida por Carlos Ormachea, quien también es chairman de Tecpetrol.

Schamber, licenciado con una vasta experiencia en asuntos corporativos y comunicación estratégica, asume con el objetivo de consolidar el posicionamiento de la CEPH como una entidad interlocutora clave para la industria del petróleo y el gas en Argentina.

Según se informó, su trayectoria incluye roles en empresas líderes como Grupo Peñaflor, Urban, Coca-Cola, Petrobras y Pérez Companc, además de contar con experiencia en el ámbito gremial empresario.

Una cámara con los principales jugadores del sector

Schamber trabajará junto a la comisión directiva de la cámara, la cual está integrada por Pan American Energy, que ocupa la vicepresidencia primera, e YPF, en la vicepresidencia segunda.

La secretaría general está a cargo de Vista, mientras que Total ocupa la prosecretaría y Pampa Energía la tesorería. El resto de la comisión se completa con Pecom (revisión de cuentas) y las vocalías de Chevron, Pluspetrol, Shell, Capsa, Phoenix, Harbour Energy, Equinor y Petroquímica Comodoro Rivadavia.