Elevan a 240 el número de muertes tras el fuerte terremoto en Colombia: el detalle de los heridos

Un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudió el lunes el oeste de Colombia, provocando la evacuación de hogares y edificios. Desde las primeras horas, el número de víctimas fatales se fue actualizando con rapidez. Este martes 11 de agosto, la cifra supera los 200 muertos.

En paralelo, se registraron más de 500 personas heridas, daños estructurales en decenas de edificios y complicaciones en aeropuertos. Desde el Gobierno declararon «emergencia nacional». El epicentro se localizó en San José del Palmar, un municipio de la región del Chocó, a unos 400 kilómetros al oeste de Bogotá, la capital de Colombia. Seguí la cobertura minuto a minuto.

Terremoto en Colombia Cinco personas fallecidas en Manizales El presidente Abelardo de la Espriella entregó un informe detallado sobre las consecuencias del terremoto en Manizales. De acuerdo con la información que expuso, hay cinco personas fallecidas, 112 heridas y 142 refugiadas en albergues. Además, hay 2.970 viviendas afectadas a nivel estructural, 1.150 casas colapsadas y 24 colegios en estado crítico. Socorristas buscan sobrevivientes Socorristas y voluntarios buscan con desesperación a sobrevivientes del peor sismo de este siglo en Colombia, que deja hasta este martes un saldo de 240 muertos, más de 1.300 heridos y decenas de edificaciones devastadas.



Las principales ciudades del oeste de Colombia –Cali, Pereira, Manizales y Quibdó– muestran escenas de destrucción más de 24 horas después de la embestida del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el lunes. El papa León XIV expresa su dolor El Papa León XIV expresó este martes su dolor por las víctimas del terremoto en Colombia y mostró su gratitud hacia quienes «con generosa entrega trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados».



El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, envió en nombre del pontífice un telegrama al arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal colombiana, Francisco Javier Múnera Correa, en el que asegura que León XIV está «vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos, así como graves daños materiales, incluso a muchas iglesias». Nueva réplica del terremoto en Chocó De acuerdo al Servicio Geológico Colombiano, el movimiento tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a las 10:43, hora local. El número de víctimas fatales crece en Colombia Según el último reporte de las autoridades de Colombia, al menos 240 personas murieron en cuatro regiones de Colombia por el de este lunes al país.



El departamento más afectado es el Valle del Cauca, con 130 fallecidos, de los cuales 95 fueron contabilizados en Cali, su capital, y otros 35 en los demás municipios de la zona. Elevan el número de víctimas fatales que ya supera las 200 Las autoridades confirmaron que son 224 los muertos tras el fuerte terremoto.



Según contó en redes sociales, en la región seguirá al frente de los operativos post terremoto: «Mi compromiso está con cada una de las familias afectadas. Seguimos en territorio, trabajando por nuestra gente», escribió. Un volcán emitió cenizas y gases generando complicaciones en un aeropuerto El volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca al suroeste de Colombia, registró una emisión de cenizas y gases que encendió las alarmas de las autoridades locales. La estructura volcánica se encuentra en estado de alerta naranja desde finales del mes pasado debido al riesgo latente de erupción, impulsando un monitoreo constante sobre la zona.



Según el comunicado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento no estaría vinculado directamente por el terremoto de magnitud 7,4 que afectó gran parte del país. Qué es una réplica y cuántas se registraron tras el fuerte terremoto en Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes al departamento del Chocó mantiene en alerta máxima al país sudamericano. Mientras las brigadas de emergencia trabajan sobre los escombros en Quibdó y los municipios vecinos, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) encendió las alarmas por un fenómeno inevitable: la proliferación de réplicas que amenazan con colapsar las estructuras que quedaron inestables.



Según el último reporte oficial emitido por el organismo técnico, se registraron 47 réplicas en la misma zona de fractura. Aunque los especialistas confirmaron que la magnitud máxima alcanzada por estos movimientos secundarios fue de 4,8, un valor significativamente menor respecto al sismo principal, advirtieron que la actividad subterránea está lejos de detenerse. Las cifras oficiales a casi 24 horas del terremoto El balance preliminar asciende a 169 personas fallecidas en Colombia. 165 de ellas se registran en ciudades capitales, que concentran el 97,6 % de las víctimas mortales reportadas hasta el momento.



Además, se reportan 668 personas heridas y 165 edificaciones colapsadas, mientras continúan las operaciones de búsqueda, rescate y evaluación de daños. #ComunicadoOficial | A casi 24 horas del #terremoto, la magnitud de la emergencia se concentra especialmente en las ciudades capitales.



El balance preliminar asciende a 169 personas fallecidas en Colombia. 165 de ellas se registran en ciudades capitales, que concentran el 97,6 %… pic.twitter.com/CC3X1PQgp6 August 11, 2026 Buscan a un argentino desaparecido Carlos Luis Cáceres tiene 69 años y vive en la zona golpeada de Dosquebradas. Su familia no puede comunicarse por el colapso de las redes telefónicas y apela a la difusión para saber si está a salvo tras los derrumbes.



Según relató su entorno familiar, el hombre planeaba regresar definitivamente a la Argentina en el corto plazo para reencontrarse con sus seres queridos. Autoridades confirman 132 muertos tras el terremoto Según detallaron las autoridades de Colombia, el número de víctimas fatales escaló a 132 este martes. Sobre los heridos, se contabilizaron al menos 500.



Mientras tanto, los organismos de socorro mantienen la búsqueda de sobrevivientes y la remoción de escombros en las zonas más golpeadas del occidente y centro del país. Alertan por posibles saqueos tras el terromoto El alcalde de Cali, Alejandro Eder, decretó el toque de queda y ordenó la militarización de varios sectores ante las alertas por posibles saqueos en la ciudad. La restricción comenzó a las 20 de este lunes 10 de agosto de 2026 y se extenderá hasta las 6 del martes (hora local).



“Tenemos alertas y amenazas de saqueo en varios puntos de la ciudad. En este momento, nuestra prioridad es proteger a la ciudadanía y garantizar que los organismos de socorro puedan continuar las labores de rescate tras el sismo”, señaló Eder en sus redes sociales.



“Caleños: estas primeras 48 horas son críticas. Necesitamos que los rescatistas puedan trabajar y que podamos llegar a las personas que aún están atrapadas. También necesitamos mantener la solidaridad. Las donaciones continúan recibiéndose en la Plazoleta Jairo Varela y a través de la Cruz Roja”, añadió. En horas de la tarde, en Cali el balance preliminar arrojó una trágica cifra de 15 personas muertas y 380 heridas.



Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella indicó que a partir de la mañana de este martes se sumarán «más de 1.000 hombres protegiendo y resguardando la ciudad para evitar desmanes».



De La Espriella confirmó que el número de víctimas pasó los 100 En su primer discurso, tras la tragedia, el presidente afirmó que hay más de 111 víctimas fatales y más de 80 heridas. Además de los daños estructurales. Autoridades de Colombia confirman que hay más de 82 muertos Mientras el presidente Abelardo de la Espriella convocó a un comité de emergencia para afrontar la crisis, las autoridades confirman que el número de muertes escala a 82 y decretaron «desastre nacional». Abelardo de la Espriella sobre el terremoto en Colombia: «Asumí el liderazgo» El presidente Abelardo de la Espriella ordenó la «instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados».



Agregó que asumió «directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar». Crece el número de víctimas fatales: el estado de situación de Colombia Las autoridades comunicaron que se registraron al menos 69 muertos en Colombia por el terremoto, según el reporte de autoridades locales, consignados por AFP.



Según balances de gobernadores y alcaldes en la región cafetera de Risaralda, cuya capital es Pereira, se registran 40 muertos y es por ahora la zona más afectada. En el Valle del Cauca, cuya capital es Cali, hay 27 fallecidos. En Manizales se reportan dos muertos. Confirman 47 víctimas fatales: el detalle “Hasta el momento llevamos registradas 18 personas muertas, lamentablemente, y en la ciudad un número altísimo de edificaciones colapsadas”, expresó el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, a Caracol Radio.



Además de:



– Dos muertos en Manizales

– 27 muertos en el departamento del Valle del Cauca, sin Cali.



Estos se suman a los anteriormente confirmados. El número de víctimas fatales supera los 20 en Colombia Según confirmaron autoridades, el número de víctimas fatales ascendió a 20:



«Hubo daños en varios municipios. En Calima-El Darién tuvimos, desafortunadamente, la pérdida de tres niños porque se les cayó una pared; en Zarzal también murió una persona. En Buenaventura hay muchos daños, pero no se reportan personas heridas. En Riofrío y Calima-El Darién también hay afectaciones importantes. La situación es seria y estamos trabajando en eso”, indicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. El terremoto se sintió también en Ecuador y Panamá El sismo también se sintió ligeramente en la capital de Panama y Tulcán, Ibarra y Quito, en Ecuador. No se reportaron daños o víctimas. Siete aeropuertos cancelaron sus vuelos en Colombia por el terremoto de 7,4 de magnitud Según informó la Aeronáutica Civil, se presentaron afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago y Buenaventura.



«Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura», comunicaron. Reporte de daños: al menos una víctima fatal y decena de edificios colapsados Las autoridades de Manizales, donde colapsaron más de 10 edificios y 20 casas, confirmó las primeras dos víctimas fatales. Un temblor de 7,4 sacudió Colombia Mientras las autoridades avanzan en el recuento de daños y víctimas en las principales ciudades, los reportes técnicos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) precisaron el punto exacto donde la tierra se fracturó con violencia.



El movimiento telúrico se registró a las 7:34 (hora local) a una profundidad de entre 96 y 107 kilómetros, una distancia que evitó una catástrofe aún mayor en la superficie, pero que facilitó que la onda expansiva se propagara con fuerza hacia países vecinos como Ecuador, Panamá y Venezuela.

Terremoto en Colombia: el reporte en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, descartó daños relevantes en la capital colombiana:

Después del temblor que se sintió sobre las 7:34am, a esta hora no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios.



El @IDIGER empieza barrido de verificación por todas las localidades de la ciudad. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 10, 2026

El temblor ocurrió tras dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela a finales de junio. Esos sismos destruyeron cientos de edificios y causaron la muerte de más de 5.000 personas.

Terremoto en Colombia: Pereira, uno de los puntos más afectados

En Pereira, se registraron importantes afectaciones. Por el sismo, el aeropuerto local canceló su actividad.

«Aquí fue muy duro. Fue un terremoto. El hotel donde estábamos se cayó, la iglesia que hay al lado se cayó, la gente está en las calles y colapsaron varias edificaciones. Yo nunca había sentido esto, Dios mío. Fue horrible”, dijo un vecino de la ciudad citado por El Espectador.

Atención temblor en Pereira: colapso de edificación pic.twitter.com/DtWUz8x1SI — Jhon de VIDJCB (@vidjcb) August 10, 2026

AP, AFP y EL Espectador