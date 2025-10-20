Adjudicaron a TGS la ampliación del gasoducto clave para Vaca Muerta con una inversión de 700 millones de dólares

El Gobierno Nacional adjudicó a la empresa Transportadora Gas del Sur (TGS) las obras para la ampliación del Gasoducto Perito Moreno (exNéstor Kirchner). El proyecto, que demandará una inversión de 700 millones de dólares, es fundamental para incrementar el transporte de gas desde Vaca Muerta y reducir la necesidad de importaciones de combustibles durante los picos de demanda invernal.

Según la información oficial, los trabajos permitirán sumar una capacidad de transporte de 14 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d) de gas natural. Con esta ampliación, la capacidad total del ducto pasará de 21 a 35 MMm³/d, garantizando una mayor disponibilidad de gas de producción nacional.

En números 14 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d) de gas natural es la capacidad que sumará el caño.

El proyecto incluye la construcción de nuevos tramos del gasoducto entre la localidad neuquina de Tratayén y Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires. Además, se instalarán tres plantas compresoras que sumarán una potencia total de 90.000 HP y se realizarán obras complementarias en el sistema de TGS para facilitar el abastecimiento al Gran Buenos Aires y al Litoral.

Ahorro y desarrollo para Vaca Muerta

Desde el gobierno destacaron que la puesta en marcha de esta ampliación generará un ahorro de divisas superior a los 700 millones de dólares anuales por la sustitución de importaciones de combustibles líquidos y gas natural. A su vez, el impacto fiscal positivo se estima en cerca de 500 millones de dólares.

El incremento en la capacidad de evacuación impulsará directamente la producción en la formación no convencional. Se proyecta que para transportar el nuevo volumen de gas será necesaria la perforación de unos 20 nuevos pozos en Vaca Muerta, lo que implicará inversiones adicionales por más de 450 millones de dólares en instalaciones de acondicionamiento de gas en la cuenca.