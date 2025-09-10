Un nuevo oleoducto en Vaca Muerta: así es el plan de Oldelval para evacuar 220 mil barriles extra

Después de confirmar su realización hace unas semanas, Oleoductos de Valle (Oldelval) dio nuevos detalles del proyecto Duplicar Norte con el que prevé aumentar la capacidad de transporte de Vaca Muerta en unos 220.000 barriles.

El encargado de hacerlo fue su CEO, Ricardo Hösel, quien fue entrevistado en el stand de Diario RÍO NEGRO en la AOG Expo 2025 que se lleva adelante desde el lunes y hasta el jueves en el predio de la Rural de Buenos Aires.

La empresa inauguró en marzo de este año su proyecto Duplicar Plus, que llevó la capacidad de transporte de la formación no convencional a los 730.000 barriles en total. Los trabajos demandaron un año de planificación y otros dos de construcción.

Oldelval, Vaca Muerta y el gran debate por los «cuellos de botella»

Para Hösel, ese hito permitió solucionar temporalmente un «cuello de botella» para la Cuenca Neuquina, porque antes de esa obra la industria venía «con el pie en el embrague» por la limitante del transporte.

Explicó, de todas formas, que prontamente la formación necesitará incrementar otra vez su capacidad evacuación. Hoy la producción «ronda los 600.000 barriles, por lo que ya no nos sobra tanto», dijo el ejecutivo.

Con ese cálculo en mente, fue que la empresa decidió avanzar con su proyecto Duplicar Norte. De acuerdo a Hösel, permitirá atender las necesidades de las áreas ubicadas en la parte norte de Vaca Muerta.

La obra comenzará en noviembre de este año, demandará una inversión de 400 millones de dólares y unirá los yacimientos cercanos a Rincón de los Sauces con la estación de bombeo principal de la empresa en Allen, en un recorrido cercano a los 200 kilómetros. En este último punto nace precisamente el Duplicar Plus, que lleva la producción de Vaca Muerta con destino a Puerto Rosales, en la provincia de Buenos Aires.

El ejecutivo precisó que para este nuevo proyecto ya firmaron acuerdos con Chevron, Tecpetrol, Pluspetrol y GyP, la petrolera estatal de Neuquén.

El oleoducto, que estaría terminado hacia 2027, tendrá una capacidad inicial de transporte de 220.000 barriles, con la opción de extenderlo primero a 300.000 y luego a 500.000.

«Si a eso le sumamos lo que va a ser el VMOS, podemos decir que la Cuenca ya va a dormir tranquila en materia de transporte de crudo«, concluyó.