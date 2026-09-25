Nación dispuso que los proyectos con grandes consumos eléctricos deberán aportar su propia energía

Desde Nación aseguraron que la medida apunta a los proyectos que comprometan la seguridad del suministro del resto de los usuarios. Foto gentileza.

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, mediante la Resolución 264/2026, estableció el Régimen de Demandas Extra Tendenciales (XDEM) en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). El objetivo central es que los nuevos consumos de gran escala se incorporen al sistema eléctrico de manera ordenada, con su propia oferta de energía y de potencia, sin comprometer la seguridad del suministro del resto de los usuarios.

El régimen pone en primer lugar a los hogares, comercios, pymes e industrias que ya forman parte del sistema. Los grandes proyectos deberán incorporar su propia energía y potencia, de modo que su ingreso no consuma la reserva que hoy garantiza el abastecimiento ni su costo sea cubierto por el resto de los usuarios a través de sus facturas.

Además, ante una eventual falta de oferta, se priorizará el suministro de los usuarios por sobre el de las grandes demandas que no cuenten con respaldo suficiente.

La medida profundiza el proceso de normalización del MEM iniciado con la Resolución 400/2025, que ya había dispuesto que las grandes demandas nuevas contarán con respaldo físico propio. El nuevo régimen amplía ese criterio a los proyectos conectados a través de distribuidoras y a las ampliaciones de demandas existentes, y lo adecúa a la escala de los proyectos que se proponen ingresar al sistema.

Quedan alcanzadas las demandas nuevas, o ampliaciones, que representen al menos el 0,5% de la demanda media del MEM, equivalente hoy a unos 80 MW. Cada proyecto podrá elegir libremente la tecnología y el proveedor con los que se abastece, incluida la generación propia instalada en el mismo punto de conexión.

Deberá cubrir al menos el 80% de su consumo mensual con contratos de generación nueva y contar con potencia firme por el 100% de su demanda máxima, exigencia que se eleva al 115% en el caso de los centros de datos, por su consumo continuo y de alta sensibilidad.

Con esta medida, el Gobierno Nacional continúa con la transformación del sector eléctrico y consolida reglas claras para que cada gran proyecto se abastezca a su propio riesgo, sin trasladar costos al resto de los usuarios.