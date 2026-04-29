Histórico: Dos buques cargaron a la vez petróleo de Vaca Muerta con destino a Estados Unidos

En Puerto Rosales, que este mes presenció el mayor embarque registrado hasta el momento en la terminal, se vio una escena que refleja el presente de la industria de los hidrocarburos en Argentina: en simultáneo, dos buques cargaron crudo proveniente de Vaca Muerta, cuyo destino será el mercado de Estados Unidos.

Se tratan de los buques TP Promise y Monique Glory, que trabajaron paralelamente en las posiciones OTA 1 y OTA 2 del puerto operado por Otamérica, según indicó Argenports.

El TP Promise, de bandera noruega, operó con una carga aproximada de 100.000 toneladas, mientras que el Monique Glory, con bandera de Bahamas, realizó una operación cercana a las 90.000 toneladas.

La tendencia de exportar crudo a Estados Unidos no es reciente, ya que se trata del principal destino del petróleo no convencional que se produce en Argentina. Desde Puerto Rosales, casi tres de cada cuatro toneladas tienen destino hacia el país anglosajón.

El dato 100.000 y 90.000 toneladas De crudo cargaron los buques TP Promise y Monique Glory respectivamente.

Actualmente, la terminal canaliza casi 380.000 toneladas de crudo Medanito, lo que equivale a 3 millones de barriles. Se trata del tipo de petróleo liviano que proviene desde la Cuenca Neuquina, conocido por su alta calidad y baja viscosidad.

Acelerar los procesos para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta

El hecho de contar con la capacidad de operar dos buques de gran tamaño al mismo tiempo le permite al Puerto Rosales acelerar los procesos, debido a que se reducen los tiempos de espera y aumenta la eficiencia del sistema. Este avance es clave frente al crecimiento exponencial de Vaca Muerta, que requiere cada vez más de una infraestructura que acompañe su desarrollo.

En este escenario, Otamérica está avanzando en el proyecto Rosa Negra, donde se está construyendo una tercera posición de amarre en el muelle, que se sumará a las dos fases de la terminal que ya se encuentran operativas. El objetivo del mismo es incrementar la capacidad de operaciones del puerto y respaldar el crecimiento del flujo exportador.