Alberto Weretilneck celebró el acuerdo por los U$S 6.000 millones para el proyecto de LNG en Río Negro

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, celebró la propuesta de financiamiento de hasta U$S 6.000 millones presentada por el banco estadounidense EXIM para impulsar el proyecto Argentina LNG. La iniciativa, liderada por YPF junto a socios internacionales, busca exportar el gas de Vaca Muerta desde la costa atlántica de la provincia.

El mandatario calificó la sintonía entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump como un vínculo estratégico para destrabar inversiones. «Nuestro país se proyecta como un protagonista del abastecimiento energético mundial, con Neuquén y Río Negro como motores de esta nueva etapa», afirmó Weretilneck tras oficializarse la noticia.

ARGENTINA LNG DIO OTRO PASO ENORME



En Nueva York, durante el U.S.-Argentina Forum on Supply Chains, Energy & Infrastructure, el @EximBankUS presentó una propuesta de financiamiento de largo plazo de hasta US$6.000 millones para acompañar el desarrollo de #ArgentinaLNG, el… pic.twitter.com/YFyhkSio6R September 24, 2026

El Corredor Andes-Atlántico: el contexto del pacto bilateral

Las declaraciones del gobernador provincial llegan tras la firma del Corredor Andes-Atlántico en Nueva York. Como detalló Diario RÍO NEGRO, se trata de un memorándum sellado entre la Cancillería argentina y el Departamento de Estado norteamericano que prevé canalizar hasta U$S 7.000 millones hasta 2027.

La iniciativa no implica toma de deuda soberana para Argentina. Su objetivo es que organismos de crédito de Estados Unidos financien a empresas norteamericanas para desarrollar obras de energía, minería y telecomunicaciones que conecten los recursos productivos con Occidente.

Dentro de ese paquete, U$S 6.000 millones apuntan directamente a respaldar la planta de GNL en territorio rionegrino.

El factor RIGI y la disputa con Bahía Blanca

La confirmación del ingreso de capitales reavivó la disputa política e impositiva que Río Negro mantuvo con la provincia de Buenos Aires por la ubicación del puerto exportador. Weretilneck fue directo en su análisis.

«Río Negro no fue elegida por casualidad. Adherimos al RIGI, competimos con Bahía Blanca y defendimos que esta oportunidad quedara en la Patagonia. Lo disputamos y lo conseguimos», señaló el gobernador.

En esa línea, destacó la gestión de Horacio Marín al frente de YPF para traccionar el ingreso de operadoras como la italiana ENI y XRG al consorcio. También remarcó el rol indispensable de Neuquén como productora del gas que luego se procesará en suelo rionegrino.

Cómo impactará el proyecto Argentina LNG en la provincia

El desarrollo de la infraestructura en la costa atlántica contempla obras específicas y la aplicación de un marco normativo diseñado para retener parte de los ingresos en la economía provincial:

Infraestructura: el proyecto requiere la construcción de una planta de fraccionamiento en tierra firme y la instalación de unidades flotantes de licuefacción para procesar el gas de Vaca Muerta antes de subirlo a los buques.

el proyecto requiere la construcción de una planta de fraccionamiento en tierra firme y la instalación de unidades flotantes de licuefacción para procesar el gas de Vaca Muerta antes de subirlo a los buques. Prioridad laboral: las contrataciones deberán regirse por la ley provincial que establece prioridad de empleo para los trabajadores rionegrinos.

las contrataciones deberán regirse por la ley provincial que establece prioridad de empleo para los trabajadores rionegrinos. Compre Local: la normativa de promoción de proveedores fija preferencias para que las pymes y empresas de servicios de la provincia formen parte de la cadena de valor.

la normativa de promoción de proveedores fija preferencias para que las pymes y empresas de servicios de la provincia formen parte de la cadena de valor. Garantías legales: el proyecto cuenta con la estabilidad fiscal garantizada por el RIGI y la ratificación aprobada por la Legislatura sobre el acuerdo de inversión con YPF.

«La Argentina saldrá al mundo desde la Patagonia. Nuestro compromiso es que esa riqueza se transforme en trabajo y en una vida mejor para nuestra gente», concluyó Weretilneck.