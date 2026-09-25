Azul Semeñenko cumpliría 50 años: el recuerdo de sus compañeras y el reclamo de justicia por el transfemicidio de Neuquén

Hoy Azul Semeñenko cumpliría 50 años. El jueves 25 de septiembre de 2025 sus amigas la esperaban para celebrar su cumpleaños. No se presentó a un turno médico que tenía previsto ese mismo día, no llegó a su trabajo en el Centro de Atención a la Víctima (CAV) en Neuquén el viernes y tampoco asistió el lunes de la semana siguiente. Sus compañeras la comenzaron a buscar y se movilizaron para exigir que aparezca. La encontraron casi 20 días después en un canal de Valentina Norte Rural. «Fue un transfemicidio, fue un crimen de odio«, remarcó su hermano, Marco Millapan.

Este 1 de octubre comienza el juicio contra el único acusado, Roberto Daniel Sánchez, por homicidio triplemente agravado por ensañamiento, violencia de género y porque estuvo motivado por el odio a la identidad de género. Marco no lo nombra, le «revuelve el estómago». Sin embargo, afirmó: «Yo con esta persona que le arrebató de manera tan cruel la vida a Azul no tengo odio». Sí exige «verdad, memoria y justicia».

Familiares, amigos y organizaciones feministas convocan a movilizarse a un año del transfemicidio de Azul Semeñenko a las 10:30, sobre Don Bosco 255, para recordar que falta una trabajadora estatal. «Una de las razones por las que la marcha sale del CAV es porque las compañeras, desde el día uno, salieron siendo cinco, siendo diez, siendo quince, y así todos los días se fueron sumando para buscar a Azul», comentó la activista feminista, Soraya Jaramillo Escobar.



Marcha por Azul Semeñenko en Neuquén.

Un año del transfemicidio de Azul Semeñenko: omisiones y un contexto que motivó el odio hacia las disidencias

La búsqueda de Azul fue motivada por sus compañeras del CAV. Faltó a trabajar aquel viernes y seguía sin presentarse la semana siguiente. Les resultaba raro porque para ella era muy importante su trabajo. La denuncia formal se radicó el 30 de septiembre, según la cobertura periodística de Diario RÍO NEGRO.

Para Marco y la militante feminista, Newen Kvyen, la Policía del Neuquén comenzó a buscarla tarde. «Cuando Azul desapareció, lo primero que se nos dijo fue que se había ido porque ella quiso», sostuvo el hermano de la víctima. El día que ingresaron a su casa, hallaron las hornallas de la cocina encendidas, sus gatos solos y su bicicleta en el lugar. «El Estado, la provincia, los ministerios, la policía no sacó una alerta. No había una foto pegada a ningún lado, no había un discurso diciendo: ‘Estamos buscando a una trabajadora del Estado’», cuestionó Newen.

Sus amigas insistían, se movilizaban frente al CAV y visibilizaban el caso para motivar la búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad. Finalmente, la encontraron el 14 de octubre, 19 días después de su desaparición, en una zona de Valentina Norte Rural sobre calle Trenque Lauquen. Estaba envuelta en plástico en un estado avanzado de descomposición. La autopsia posterior determinó que Azul presentaba múltiples heridas punzocortantes en el tórax y en los brazos.

El material recolectado de las cámaras de seguridad y el cruzamiento de las líneas telefónicas apuntaron hacia Sánchez. El 25 de octubre a la madrugada concretaron un allanamiento en su domicilio, donde recolectaron evidencia contundente que lo incriminó. Es el único acusado por el transfemicidio y un jurado popular determinará su culpabilidad durante el juicio que comienza este 1 de octubre.

Sin embargo, para la familia y allegados la responsabilidad es más amplia. «Hay una política de Estado a nivel nacional de discursos de odio, de intolerancia, de discriminación hacia las diversidades», sostuvo Marco. Newen agregó que, además, «las políticas públicas que están destinadas a la protección hacia las diversidades tienen las cajas vacías».

Marco Millapan exigió justicia por su hermana, Azul Semeñenko. (Foto: Emiliano Ortíz).

Esa preocupación se reavivó tras el ataque a una infancia trans de ocho años en Plottier, ocurrido a pocos días del aniversario de la desaparición de Azul. «Nos conmueve y nos alienta a salir una vez más a las calles», comentó Millapan. Kvyen vinculó ambos hechos con la necesidad de frenar la violencia contra las diversidades y cuestionó la respuesta oficial: «No dijeron nada por Azul, no dijeron nada por la infancia trans de Plottier».

Marco mencionó que la Defensa del acusado revictimiza a Azul al responsabilizarla del crimen por ejercer la prostitución. Más allá de que sea cierto o no, el hermano de la víctima señaló: «Estamos hablando de una persona que era una trabajadora estatal. Ahí también hubo una falta, una ausencia por parte del Estado en cuanto a lo económico. En ese momento Azul cobraba 900 mil pesos, un millón de pesos, que en una ciudad como Neuquén no nos alcanza y más si una persona alquila».

Newen explicó que las personas trans son orilladas a la prostitución, ya que «son expulsadas del mercado laboral». «Hay toda una cultura según la cual el lugar de las personas trans, no binarias y travestis es la calle. La política de Estado debería ser que puedan elegir un trabajo formal si es su deseo. Aun donde existe una ley de cupo, siempre son adjudicados los puestos más precarios o más informales al colectivo de la diversidad», afirmó.

Recalcó que, pese a los reclamos y proyectos presentados por organizaciones sociales y legisladores, Neuquén no cuenta con una normativa que obligue a los organismos públicos provinciales a reservar un porcentaje de sus puestos para personas travestis, transexuales y transgénero. Sí existe a nivel municipal, ya que el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza N° 14.084, el cupo laboral trans «Yanina Piquet».

Azul había ingresado por su propia cuenta al Centro de Atención a la Víctima y sus compañeras recuerdan que le encantaba su trabajo. «Estaba en el sector más precario, que era el sector de maestranza, y es el sector que menos gana. Era un trabajo estable, sí, y fue un logro de ella», destacó Kvyen y enfatizó: «Ella eligió o encontró esa forma para subsistir (la prostitución), no sabemos, pero nadie es dueño de captarla y hacer lo que hizo posteriormente y después justificar su crimen a través de eso».



«Humilde», «sencilla», «alegre» y «solidaria»: así recordarán a Azul Semeñenko

La fecha del 25 de septiembre reaviva aún más la herida. “La verdad que es un momento difícil, complejo y doloroso porque coincide justo con su cumpleaños, un cumpleaños que quedó pendiente con sus compañeras de trabajo, amigas, que iban a hacer un festejo y quedó truncado por este hecho tan aberrante. La verdad que como familia estamos tratando de transitar este doble dolor de la mejor forma”, comentó Marco.

La recuerda como “una persona humilde, alegre, con miedos, con aciertos, con sueños” que “compartía incluso lo que no tenía”. Esa imagen se multiplicó durante el velorio, cuando se acercaban a contarle relatos. “Perdí a mi amiga”, le decían. Una mujer que atendía a Azul en la farmacia le comentó que, aunque se mudaba mucho, siempre iba a la misma sucursal a comprar sus productos y aprovechar para visitarla.



En el Centro de Atención a la Víctima (CAV), sus compañeras de trabajo todavía conservan en la memoria su sonrisa constante y su alegría. De hecho, quedó retratada en un mural por la artista y activista feminista de la región, Verónica Tortosa.

Newen mencionó que no tuvo un vínculo tan estrecho en lo cotidiano, pero guarda una imagen nítida: la de Azul bajando las escaleras del CAV, una escena que volvió a encontrar tiempo después en un video homenaje preparado por sus compañeras. Recordó que Azul se encontraba en un momento muy importante de su vida, reafirmando su identidad y subrayó: «Estaba por cumplir 50 años, una edad en donde la mayoría de las mujeres trans no llegan».

Verónica Tortosa, la artista que retrató a Azul Semeñenko. (Foto: Cecilia Maletti).

Cómo llega la causa al juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko

La investigación por el transfemicidio de Azul Semeñenko llega a juicio con Roberto Daniel Sánchez como único acusado. La imputación es por homicidio triplemente agravado por ensañamiento, violencia de género y odio a la identidad de género. Será un jurado popular el que evalúe las pruebas presentadas durante el debate y decida si es culpable.

En la etapa previa, la defensa intentó incorporar un informe psiquiátrico elaborado por una perito que no contaba con título habilitante. El juez Juan Guaita rechazó su presentación y el Tribunal de Impugnación confirmó que no podía admitirse como prueba. Esa discusión quedó resuelta antes del comienzo del juicio.

La selección de jurados está prevista para el 28 y 29 de septiembre. El debate comenzará el jueves 1 de octubre, con Luciano Hermosilla como juez técnico. «Nosotros vamos por un camino de verdad, por un camino de memoria y de justicia, que es lo que buscamos», enfatizó Marco Millapan.

Lali y Vanesa Strauch piden justicia por Azul Semeñenko

La artista Lali Espósito visitó Neuquén pocos días después de que encontraran a Azul Semeñenko y se confirmara el transfemicidio.



El 18 de octubre de 2025 en el Estadio Ruca Che, antes de interpretar “Soy”, la canción que se convirtió en la bandera de la comunidad LGTBIQ+ en Argentina, enfatizó: “Hoy no sentía esa alegría de cantar esta canción como lo siento siempre, porque hace dos días encontraron el cuerpo de Azul, que fue brutalmente asesinada”.



La comediante Vanesa Strauch hizo un show de stand up este sábado 19 de septiembre. La feminista y activista por los derechos de la comunidad trans invitó a que la drag queen Kairo la presentara. Al cierre del acto levantaron un cartel con la leyenda: “Justicia por Azul Semeñenko”.