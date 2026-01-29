La nueva experiencia en YPF: 100 estaciones ya operan con autodespacho 

El sistema de autodespacho de YPF ya está habilitado en distintas estaciones del país y convive con la atención tradicional, como parte del plan de modernización de la red. Fotos Gentileza YPF.

Día a día, YPF se consolida en la transformación de su red y eleva el estándar de la experiencia de sus clientes, a través de personal capacitado y procesos homogéneos que aseguran una operación consistente en toda la red de sus estaciones en el país. Hasta el momento cuenta con 100 bocas de expendio habilitadas, las cuales forman parte de un despliegue federal que abarca puntos en casi todas las provincias del país, a excepción de Buenos Aires, La Pampa y Jujuy, en donde rigen marcos normativos que impiden la implementación del sistema.

“Alcanzar 100 estaciones con autodespacho es un hito concreto dentro de nuestro Plan 4×4. Marca el rumbo de la YPF que queremos: una compañía moderna, competitiva y enfocada en la experiencia del cliente. Logramos escalar un sistema ágil y seguro, que convive con la atención tradicional”, afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Un dato a remarcar es que la modalidad de autodespacho fue muy bien recibida por parte de los usuarios: el 86% volvería a usar el sistema, el 74% calificó la experiencia con la máxima puntuación y el 73% completó la carga en menos de 5 minutos, destacando simplicidad, agilidad y el control que ofrece la operación a través de la App YPF.

La puesta en marcha del autodespacho en cada estación se realizó de manera progresiva y siguiendo criterios estrictos de seguridad. Cada punto fue acondicionado con señalización clara, demarcación en piso y un QR ubicado a la altura de la ventanilla para facilitar el inicio de la operación desde la App. Además, se incorporaron elementos de asistencia al usuario.

Desde YPF informaron que la nueva modalidad convive con la atención tradicional, ofreciendo libertad de elección al cliente. El personal de playa mantiene un rol clave como facilitador multicanal, brindando asistencia cuando sea necesario.

Este avance forma parte de la estrategia de modernización de YPF en el territorio nacional. Además, constituye un paso relevante en su objetivo de brindar una experiencia más ágil, cómoda y alineada con estándares internacionales de operación y servicio.