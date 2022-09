La OPEP recortará el suministro de petróleo en 100.000 barriles para octubre

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, al mando de Arabia Saudita y Rusia, decidió retirar del mercado en octubre los 100.000 barriles diarios que había acordado añadir hace un mes. Según informaron desde la alianza, resolvieron mantener los parámetros de agosto del acuerdo. El anuncio produjo un aumento instantáneo de precios, pero hay incertidumbre a corto plazo.

De esta forma, la sanción adoptada por los ministros de la OPEP+ en su teleconferencia mensual, anula el incremento mínimo del bombeo que se había fijado en la reunión anterior. Esta se celebró el 3 de agosto y preveía un alza de «0,1 millones de barriles diarios únicamente para el mes de septiembre”, aclararon.

La decisión se da en el marco del anuncio del G7 (formado por EE.UU., el Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá y Japón) que busca limitar el precio del crudo ruso. A su vez, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con el príncipe Mohammed bin Salman y le expresó que esperaba que el país diese “más pasos” para aumentar la producción de petróleo “en las próximas semanas”.

En su nota la OPEP+ no explica las razones de la decisión, pero fuera del documento, el viceprimer ministro ruso Alexander Novak, negociador jefe de su país en la OPEP+, detalló que la medida responde a una ralentización del crecimiento económico.

“Vemos que el PBI y el crecimiento de la economía mundial han sido corregidos (a la baja)”, declaró Novak. “Anteriormente se predijo en un nivel de crecimiento del 3,5%, ahora se estima en un 3,1%. Por eso, como parte de nuestro acuerdo, decidimos ajustar las cuotas”, señaló.

Economistas del banco alemán Commerzbank explicaron en una nota que «el recorte marginal de la producción no marca ninguna diferencia. No obstante, los precios del petróleo subieron hasta un 4% en la sesión. Esto se debe a que ha quedado claro que la OPEP+ no está dispuesta a aceptar una caída de precios más pronunciada y es probable que implemente más recortes de producción si lo considera».

En junio alcanzó un pico de 120 dólares, precio que fue bajando hasta reducir más del 20% empujado por el contexto económico. La expectativa de que la OPEP+ redujera su bombeo, como se confirmó, provocó que el barril Brent alcance los 96,99 dólares el viernes. Hoy descendió a los 89,25 a las 17:55 GTM.

Por otra parte, solicitaron que se considere convocar una nueva reunión de la alianza «en cualquier momento para abordar la evolución del mercado, si fuera necesario», lo que podría tener lugar antes del próximo encuentro regular agendado para el 5 de octubre. El llamado a una reunión en «cualquier momento» despierta incertidumbre sobre el estado del mercado a corto plazo.