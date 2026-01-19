La reforma de la Ley de Glaciares se discutirá en las sesiones extraordinarias

El objetivo del oficialismo es habilitar nuevos proyectos mineros e impulsar grandes inversiones en el sector.

El gobierno nacional convocó al Congreso para las sesiones extraordinarias con una lista de cuatro temas a tratar, incluyendo la reforma a la Ley de Glaciares. Se realizarán entre el 2 y 27 de febrero, según comunicó Nación mediante el Boletín Oficial.

A través del decreto 24/2026, se oficializó el tratamiento del Proyecto de Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley N° 26.639).

El Gobierno busca modificar la Ley de Glaciares con el objetivo de habilitar nuevos proyectos mineros e impulsar grandes inversiones en el sector. La ley vigente establece una amplia protección tanto para los glaciares como ambientes periglaciares, al prohibir actividades como la minería y la exploración de hidrocarburos.

De aprobarse modificación de la ley, se delimitaría la protección a solo aquellos glaciares y ambientes periglaciares que constituyan «reservas estratégicas de recursos hídricos». También se espera que cada provincia pueda decidir sobre la explotación de sus recursos ambientales.

Desde la oposición, particularmente Unión por la Patria (UxP), defienden la preservación de la ley actual, aunque con divisiones internas. Esto se debe principalmente a que provincias mineras como San Juan o Catamarca apoyan la iniciativa de una restricción más fuerte a las áreas protegidas.

En diciembre del año pasado el proyecto obtuvo dictamen después de una jornada en las comisiones de Minería y Ambiente en el Senado, en la que debatieron representantes de las empresas mineras, organizaciones ambientales, científicos y los gobernadores Manuel Orrego de San Juan y Raúl Jalil de Catamarca.

Los demás temas a tratar en Extraordinarias

Otra discusión importante que se dará en estas sesiones extraordinarias será el Proyecto de Ley de Modernización Laboral, mediante el que se buscará modificar las leyes de trabajo para «modernizar» el esquema de contrataciones.

También se discutirá en el Congreso el proyecto de ley mediante el que se aprobará el tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, así como el acuerdo para designar a Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario.