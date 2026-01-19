Previo a Davos, el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias: reforma laboral y el acuerdo con la UE al Congreso en febrero

En Casa Rosada anticipaban un escenario de posibles complejidades en el tratamiento con el incómodo, para el oficialismo, artículo 75 del Presupuesto 2026. (Foto: Clarín Fotografía)

A través del Decreto 24/2026 publicado este lunes, el presidente Javier Milei oficializó el llamado a sesiones extraordinarias, que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero. El mandatario firmó la norma en la previa de su viaje a Suiza para participar del Foro de Davos, dejando un temario centrado en las prioridades estructurales del oficialismo.

La principal «obsesión» del Jefe de Estado es la Ley de Modernización Laboral, cuyo debate en la Cámara de Senadores está previsto que comience el próximo 10 de febrero. Tras las victorias legislativas del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, el Gobierno busca ahora consolidar un nuevo triunfo parlamentario antes de la apertura de sesiones ordinarias en marzo.

Los 4 ejes del temario oficial de cara a las extraordinarias del Congreso 2026

El decreto presidencial delimita una agenda de cuatro puntos clave que el Ejecutivo considera de tratamiento urgente:

El punto más relevante del período es, sin dudas, la reforma laboral. Se busca avanzar en el Senado con la modificación de las leyes de trabajo para «modernizar» el esquema de contrataciones.

Además, Javier Milei pretende darle un tratamiento exprés al proyecto de ley que aprueba el tratado de libre comercio firmado recientemente en Asunción.

También se incluyó la adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, una iniciativa que apunta a compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo de inversiones.

Y por último, se suma el pliego para designar al legislador Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario.

Cronograma de febrero en el Congreso