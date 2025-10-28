La seguridad energética y la asequibilidad marcarán el próximo capítulo de la transición energética
El informe de BCG identifica siete transformaciones estructurales que están redefiniendo el rumbo de la transición energética global. En este nuevo escenario, cada país debe construir su propia estrategia, alineada a su punto de partida, y a sus recursos y capacidades.
La seguridad y la asequibilidad energética han pasado a ser prioridades centrales en un momento en que la transición energética global enfrenta mayores tensiones derivadas de la infraestructura, los costos y los riesgos geopolíticos. Un nuevo informe de Boston Consulting Group (BCG), titulado The Energy Transition´s Next Chapter, identifica siete cambios estructurales que están transformando el sector y plantea implicaciones y planes de acción concretos para gobiernos, empresas y consumidores frente a un entorno cada vez más volátil, fragmentado y no lineal.
El estudio muestra que la transición no se detiene, pero evoluciona bajo nuevas prioridades. La cuestión central ya no es si la transición continuará, sino cómo avanzar y a qué ritmo, acelerando la construcción de infraestructura habilitante, reduciendo costos y garantizando el acceso universal a la energía.
La demanda eléctrica global ha entrado en un superciclo estructural, impulsado por la digitalización, la expensión de centros de datos de inteligencia artificial y la electrificación de sectores como transporte, edificios e industria.
En paralelo, el gas natural y la energía nuclear experimentan un resurgimiento como fuentes de generación firme (es decir, gestionables y despachables), y las proyecciones de demanda de petróleo y gas se mantienen más robustas de lo previsto, especialmente en sectores de difícil sustitución como aviación, transporte pesado y petroquímica.
La continuidad del petróleo y el gas
En este escenario, los recursos fósiles continúan desempeñando un rol estratégico a nivel global. El reporte muestra que, incluso bajo trayectorias de transición acelerada, el consumo global de petróleo en 2040 se mantendrá cercano a los niveles actuales, y que la demanda de gas natural licuado (GNL) crecerá casi un 80% para 2040, impulsada por su papel en la seguridad energética y la diversificación de fuentes.
Para países con capacidad de producción competitiva y potencial exportador, como Argentina, esto plantea una oportunidad estratégica para posicionarse como proveedor energético confiable y atraer inversión en un contexto de creciente incertidumbre global.
“Argentina cuenta con recursos fósiles estratégicos que, mediante el desarrollo del potencial de Vaca Muerta, generarán inversión, empleo y divisas. El desafío no es elegir entre fósiles o renovables, sino integrarlos de forma inteligente: petróleo y gas como motores de desarrollo económico en el corto y mediano plazo, y renovables complementando un sistema energético más limpio y sostenible en el largo plazo”, aseguró Leonardo De Lella, managing director & partner de BCG.
En América Latina, las condiciones naturales favorables para las energías renovables conviven con recursos relevantes de petróleo y gas. Esta combinación plantea un camino de transición distinto al europeo, más cercano a casos como Indonesia o Texas, donde los recursos fósiles coexisten con renovables de rápido despliegue.
El desafío está en transformar esa riqueza energética, renovable y fósil, en un motor de inversión, desarrollo de cadenas de valor y progreso económico y social.
En definitiva, la transición energética global avanza hacia una etapa más exigente, marcada por la necesidad de construir a gran escala, contener los costos y asegurar el acceso, adaptando las estrategias al punto de partida de cada país.
