Convocan a una audiencia pública en Mendoza por un proyecto minero en Malargüe

El 20 de diciembre se realizará una Audiencia Pública para tratar el Informe de Impacto Ambiental del proyecto minero Potasio Cancambria en el sur de Malargüe, en Mendoza. La instancia es convocada por la Autoridad Ambiental Minera del Ministerio de Energía y Ambiente de la provincia.

El proyecto Potasio Cancambria busca explorar minerales de sales de potasio (silvinita) en el sur de la ciudad de Malargüe. La instancia forma parte del procedimiento obligatorio de evaluación ambiental que se debe hacer antes de toda actividad minera en la provincia de Mendoza.

La audiencia será abierta para todo público, y se llevará a cabo a las 9 de forma presencial y virtual: se hará en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus en Malargüe (Mendoza), y también se podrá participar a través de Zoom.

Como inscribirse en la audiencia

Quienes estén interesados en participar deben completar el formulario disponible a través de este enlace, disponible hasta el 18 de diciembre. La inscripción es obligatoria tanto para asistentes como oradores, tanto para quienes acudan presencialmente como de manera virtual.

Aquellos que acudan en representación de personas jurídicas, deben acreditar la personería correspondiente. A los inscriptos de manera virtual se les enviará el enlace de acceso de Zoom.

Los interesados también podrán presentar propuestas, prueba documental y otros aportes al correo audienciasmineria@mendoza.gov.ar. Una vez finalizada la audiencia, habrá un plazo adicional de cinco días hábiles para recibir presentaciones escritas complementarias.