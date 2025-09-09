Las claves del mensaje que le llevó el gobierno de Milei a los empresarios petroleros en la AOG

Daniel González, coordinador de Energía y Minería, trazó un mapa de los desafíos para Vaca Muerta y prometió estabilidad macro, menor brecha de costos y reglas claras para atraer capital.

En la apertura de la 15° Argentina Oil & Gas (AOG), el coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, planteó un diagnóstico sin rodeos: el futuro de Vaca Muerta y de la industria hidrocarburífera argentina depende de mejorar la competitividad, garantizar acceso al capital y sostener el desarrollo convencional.

El funcionario del gobierno de Javier Milei habló en un colmado auditorio para la apertura de la AOG, en el predio de La Rural en el barrio de Palermo en la ciudad de Buenos Aires. Valoró los esfuerzos de las compañías por los números de producción, reconoció que hay un contexto adverso por los vaivenes del precio del barril y confirmó que el rumbo de las políticas de Nación seguirán el mismo camino de déficit cero, reducción de la inflación y un dólar previsible.

«Estamos todos en el mismo barco: Nación, provincias, municipios, sindicatos, operadoras y empresas de servicios», afirmó González. «Nosotros creemos que nuestro rol es el de crear condiciones para que este sector privado, el que estamos todos tremendamente orgullosos, pueda hacer las cosas que vienen haciendo», describió.

Y luego amplió: «Necesitamos realmente pasar a otro nivel y ese es un poco el mensaje que que queremos darles: desde el gobierno estamos para apoyarlos. Estamos para darles una macro ordenada sin inflación, con un tipo de cambio predecible, puedan planear de una manera distinta», y en esa macro ordenada sí es importante bajar los subsidios».

Las deudas por el Plan Gas

En un análisis de los números del gobierno, González apuntó que para continuar con esa «macro ordenada» es importante reducir los subsidios y por eso aclaró que seguirán con una política que planifique y focalice esos subsidios. «Claramente es una contribución que ha hecho el gobierno planteando las reglas, pero sobre todo lo ha hecho la gente que se aguantó las subas importantes de tarifas, que lo único que hace es llevar al precio el costo de generar esos servicios», planteó.

«La forma de crear condiciones es crear reglas de juego estables, por eso lo pusimos en una ley. La ley base modificó una cantidad de artículos de la Ley de Hidrocarburos, legislaciones sobre el gas y todo el marco energético», aseveró el coordinador de Energía y Minería del gobierno de Javier Milei.

En ese marco, González aprovechó para aclarar que las deudas por el Plan Gas, el programa de precios competitivos para incentivar la producción, serán canceladas en un plazo prudencial. «Realmente, el Estado se ha atrasado en los pago. Me gustaría por un lado, dar tranquilidad; y por otro, poner las cosas en contexto: esta semana vamos a terminar de pagar el mes pasado y vamos a empezar a pagar el mes en curso», aclaró.

«Es razonable pensar que a un gobierno que le importa en serio la disciplina fiscal y que todos, de alguna manera, nos beneficiamos de esa política, en los meses donde quizás la recaudación no sube tanto como sube el costo de generar energía eléctrica o el costo de pagar las plantas, tengamos un atraso. Yo lo sé porque viví y hemos tenido atrasos sustancialmente más grandes en el pasado», subrayó.

«Nosotros tenemos que pagar lo que se debe, y lo más rápido posible, porque esa plata las operadoras las necesitan para invertir, pero también es importante entender el contexto, que el atraso, en algún mes, siempre va a salir», manifestó el funcionario nacional. “A veces no se da al ritmo que algunos esperan. Les pedimos que nunca pierdan de vista dónde estábamos hace dos años”.

Los costos del shale argentino

González citó un estudio internacional que describe el «Talón de Aquiles» del shale argentino: perforar un pozo en Vaca Muerta es hoy entre 40% y 45% más caro que en el Permian estadounidense. Con cambios operativos y de escala, esa diferencia podría bajar a 35%. La brecha, traducida en números, es contundente: entre 5 y 7 millones de dólares adicionales por pozo. Con el nivel actual de actividad, unos 500 pozos por año, eso significa 3.500 millones de dólares extra de inversión. Y si el país pretende escalar hacia los 1,5 millones de barriles diarios, se requerirá duplicar el ritmo de perforación y cerrar una diferencia de 6.000 a 7.000 millones de dólares anuales en CAPEX.

“El obstáculo más grande que tenemos en Argentina con el desarrollo de Vaca Muerta es el acceso al capital”, resumió González. Para lograrlo, pidió mirar cuatro frentes de competitividad: el régimen impositivo (a cargo de Nación y provincias), la infraestructura logística (rutas, trenes, oleoductos y gasoductos), la productividad laboral (sindicatos y empresas) y la escala/competencia (limitada por el cepo y la falta de jugadores). “No hay una solución única, tenemos que discutir acciones concretas entre todos”, planteó.

El funcionario reivindicó además la importancia del convencional: “No hay futuro de Vaca Muerta sin la supervivencia y el crecimiento del convencional. Es un sector absolutamente clave para la vida del petróleo y gas en la Argentina».

En el cierre, el mensaje político fue claro: “Queremos que esta industria dé un salto de nivel. Desde el gobierno estamos para apoyarlos. Creemos en ustedes, así que úsennos”.