Ley de Glaciares: el IADEM respaldó una reforma con mayor participación provincial

La reforma de la Ley de Glaciares, busca delimitar la protección de la norma actual a aquellos glaciares y preglaciares que constituyan "recursos hídricos estratégicos". Foto: archivo.

El Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM) lanzó un comunicado donde defendió el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) frente al inminente debate que se realizará en el Congreso durante el periodo de las sesiones extraordinarias. Entre sus argumentos acusaron una falta de claridad en la redacción de la norma, y la defensa de la autonomía de las provincias.

Ante el debate en torno a la reforma de la Ley de Glaciares, donde se busca delimitar la protección de la norma actual a aquellos glaciares y preglaciares que constituyan «recursos hídricos estratégicos», el IADEM expresó: «no debe ser interpretado como un retroceso en materia de protección ambiental, sino como una oportunidad para fortalecerla sobre bases jurídicas más claras, previsibles y acordes con el diseño federal consagrado por la Constitución Nacional».

Respecto a la Ley actual, desde el instituto aseguraron que contiene definiciones y conceptos imprecisos, lo que genera «interpretaciones dispares, conflictos de competencias y un escenario de incertidumbre jurídica que afecta tanto a los actores económicos como a las propias autoridades provinciales encargadas de su aplicación».

Además, esgrimieron que esa falta de claridad debilita la eficacia de la protección al medio ambiente y desgasta la confianza necesaria para el desarrollo de inversiones a largo plazo.

Los argumentos del IADEM

El IADEM apeló a la Constitución Nacional, por un lado, reconociendo el artículo 41, donde se indica que le corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental.

Por otra parte, defendieron el articulo 124 de la misma Constitución, el cual señala que les corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. «Por ello, el proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares acertadamente contempla

la participación activa de las provincias» dijeron.

«En un sistema federal, las competencias nacionales y provinciales deben conciliarse armónicamente, de modo tal que el ejercicio del dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias se encuentre necesariamente sujeto al cumplimiento de los presupuestos mínimos de protección ambiental y, en general, de toda la normativa dictada por el Congreso de la Nación» añadieron.

«En definitiva, la sanción legislativa del proyecto de adecuación de la Ley de Glaciares es imprescindible para fortalecer la tutela del bien protegido, superar las ambigüedades del régimen vigente, brindar certidumbre jurídica y fortalecer el federalismo ambiental» concluyeron.