Litio en Salta: Lithium Argentina y Ganfeng crean una empresa conjunta para unificar proyectos mineros

Ganfeng aportará el 67% y Lithium Argentina el 33% de las necesidades de capital de la empresa conjunta. Foto: gentileza.

Las compañías Lithium Argentina y Ganfeng Lithium firmaron los acuerdos definitivos para establecer una nueva empresa conjunta que reúne los proyectos mineros Pozuelos-Pastos Grandes, Pastos Grandes y Sal de la Puna, todos ubicados en Salta.

La empresa conjunta está impulsando un desarrollo integrado que apunta a una capacidad de producción de hasta 150.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE, por sus siglas en inglés) en tres fases, aprovechando la infraestructura compartida y una de las mayores bases consolidadas de recursos de salmuera de litio a nivel mundial.

Hasta el momento, la inversión combinada en los proyectos —incluyendo la adquisición y el desarrollo de las propiedades— alcanzan aproximadamente los 1.800 millones de dólares.

Cuáles son los términos del acuerdo para la nueva empresa conjunta

La empresa conjunta estará integrada en un 67% por Ganfeng, y en un 33% por Lithium Argentina. La estructura establece un esquema de gobernanza compartida para las decisiones estratégicas: la aprobación del plan de desarrollo, los presupuestos y las operaciones de financiamiento requerirán del acuerdo de ambos socios.

Según indicaron ambas empresas, el equipo de Ganfeng en Salta estará a cargo de la operación del proyecto. Su gestión será supervisada por un comité técnico y financiero conjunto que evaluará todas las decisiones clave.

El financiamiento también se distribuirá de acuerdo con las participaciones accionarias: Ganfeng aportará el 67% y Lithium Argentina el 33% de las necesidades de capital de la empresa conjunta. Además, cualquier financiamiento anual superior a los 20 millones de dólares deberá contar con la aprobación de ambas compañías, hasta que se establezca un esquema de financiamiento a nivel de proyecto

En paralelo, las compañías continúan trabajando en el proceso para obtener financiamiento para Pozuelos-Pastos Grandes. Entre las alternativas analizadas se encuentra la incorporación de deuda a nivel de proyecto y el ingreso de un inversor estratégico minoritario.

El acuerdo también contempla derechos de offtake en proporción a la participación de cada socio. De esta manera, Ganfeng tendrá derecho a adquirir el 67% de la producción correspondiente a la JV, mientras que Lithium Argentina podrá acceder al 33% restante.

Sam Pigott, CEO de Lithium Argentina, expresó respecto a la medida que «estas transacciones refuerzan nuestro balance y minimizan la dilución para nuestros accionistas, al tiempo que posicionan tanto a Cauchari-Olaroz como a Pozuelos-Pastos Grandes para ofrecer un valor significativo».

Por su parte, Wang Xiaoshen, CEO de Ganfeng, comentó que «en Cauchari-Olaroz, la mayor operación de salmuera de litio en Argentina, hemos demostrado lo que nuestras empresas pueden lograr juntas, y esta última inversión refleja el fuerte valor a largo plazo que Ganfeng ve en Lithium Argentina y nuestra confianza en el crecimiento que estamos construyendo».

En simultáneo, Ganfeng acordó invertir 180 millones de dólares en Lithium Argentina a través de la emisión de un bono convertible no garantizado con un plazo de seis años. Tendrá una tasa del 4% anual, convertible en acciones ordinarias de Lithium Argentina a un precio de 12,50 dólares por acción.

Este precio de conversión representa una prima de aproximadamente 96% sobre el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de cinco días de las acciones de la compañía en la Bolsa de Nueva York, calculado al 21 de agosto de 2026.

El bono tendrá vencimiento en 2032, salvo que sea convertido o rescatado antes. La compañía podrá rescatarlo a valor nominal después del primer aniversario de su emisión si el precio de sus acciones supera el 130% del precio de conversión durante 20 jornadas bursátiles dentro de un período consecutivo de 30 días.

Los fondos obtenidos, junto con el efectivo disponible, serán destinados a cancelar en su totalidad una deuda convertible de 259 millones de dólares con vencimiento en enero de 2027. Lithium Argentina cerró el segundo trimestre de 2026 con 100 millones de dólares en efectivo y equivalentes y posteriormente recibió otros 27 millones en distribuciones de Cauchari-Olaroz.