Llegan los primeros equipos para instalar la planta de GLP en Moquehue y avanzar con el gas domiciliario

Neuquén ya comenzó hoy con los traslados de los componentes de la planta que funcionaba en Los Miches. Así lo informó la empresa Hidrocarburos del Neuquén (Hidenesa) tras confirmar el pasado 24 de enero el arribo a la localidad de los primeros equipos de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Los trabajos de traslados comenzarán esta semana. Foto Gobierno de Neuquén.



En 2025, el gobernador Rolando Figueroa otorgó un aporte de capital de 2.198 millones de pesos a Hidenesa para financiar la ampliación de la red de gas domiciliaria en Moquehue. El plazo estimado para la puesta en funcionamiento de la obra es de 15 semanas.

Los traslados de los componentes de la planta que funcionaba en Los Miches, tiene como fin reutilizar de manera estratégica los equipos que quedaron disponibles tras la reciente habilitación del gas natural en esa localidad. La llegada del gas por redes representa un salto significativo en la calidad de vida de las familias de la zona. Además, la iniciativa acompaña el crecimiento de Moquehue, una de las localidades con gran proyección en la región.

El proyecto contempla la instalación de 12.000 metros lineales de cañería de polietileno. El mismo permitirá que 500 nuevos usuarios accedan por primera vez al servicio de GLP.

Además del avance en Moquehue, HIDENESA continuará ejecutando obras de ampliación y mejoras de servicio en distintas localidades del interior. Entre las cuales se encuentran Antiñir Pilquiñán, Los Carrizos, Las Ovejas, Manzano Amargo y Varvarco.

De esta manera, la provincia busca reducir la brecha de infraestructura, garantizando que el recurso energético llegue de manera eficiente a las comunidades que más lo necesitan.