Los CEOs que expondrán en la Argentina Oil & Gas

Uno de los encuentros más esperados de la AOG es el ciclo de conferencias donde hablan los directivos de las compañías.

Entre el 8 y el 11 de septiembre, La Rural de Buenos Aires será el escenario para la Argentina Oil & Gas 2025 (AOG), organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) y Messe Frankfurt contará con stands de las empresas del sector, charlas técnicas y un espacio para los jóvenes profesionales.

Uno de los encuentros más convocantes y esperados es el tradicional ciclo de conferencias denominado “Charlas con los CEO”, que modera el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón. Durante los cuatro días, a las 17 horas el punto de encuentro es el Pabellón Rojo del predio.

El lunes arranca Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol. Pasarán por el escenario también Sergio Mengoni, Country Chair de TotalEnergies Argentina, y Margarita Esterman, presidenta de Spark Energy Solutions. La entrevista de cierre la brindará el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

El martes estarán Martín Rueda (Harbour); Ana Simonato (Chevron); y Julián Escuder (Pluspetrol). Además, estarán Alejo Calcagno, director Región Sur de Techint Ingeniería y Construcción; Carlos Mundin (BTU); y Pablo Brottier (Sacde).

El miércoles pasarán Ricardo Hösel (Oldelval), Tomás Córdoba (MEGA), Jorge Garza Vidal (SLB), Héctor Gutiérrez (Halliburton), Adrián Martínez (Calfrac) y Andrea Previtali (Tenaris). El jueves le tocará a Leandro Brkusic (GAPP), Inés Gerbaudo (Clúster de Córdoba) y Daniel González (Fecene). Y termina con Oscar Sardi (TGS), Daniel Ridelener (TGN) y Hernán Pardo (Camuzzi).

El futuro es hoy: la JOG tendrá su 9° edición y habrá un Innovation Day

Si bien empresarios, expertos y profesionales serán la característica principal de la AOG 2025, la exposición organizada por el IAPG y Messe Frankfurt apuesta nuevamente por espacios para la innovación y el intercambio de conocimientos.

Es así que habrá un espacio privilegiado para las voces emergentes en laque será la 9° edición de Jóvenes Oil & Gas (JOG). Esta es una jornada sin cargo pensada para estudiantes avanzados y recién graduados que quieren incorporarse a una industria en constante evolución.

También tendrán lugar las Conferencias de expositores, que este año tendrán su espacio en auditorios abiertos dentro de los pabellones. Una de las conferencias destacadas será la del Presidente de BYMA, Claudio Zuchovicki, el martes a las 14 en el Auditorio Principal-Hall 4.

La agenda continúa ese martes 9 a las 14:30 con “Compliance en la gestión de grandes proyectos”, a las 16 “¿Cuántas divisas genera y generará la Industria Hidrocarburífera para la Argentina?” y a las 18 una charla sobre sustentabilidad.

El miércoles 10 a las 14 se hablará sobre “Inclusión como eje de crecimiento”, a las 15 tendrá lugar una charla sobre “Recursos Humanos”, a las 16 se hablará de “¿Cuántos y cuáles insumos y servicios requerirá el desarrollo de Vaca Muerta?”, a las 17 el tema será “Sistema Único de Solicitud de Interferencias-SUSI” y a las 18 la conferencia se centrará en “Acercar mujeres a la industria de la energía: una oportunidad estratégica para construir futuro”. El último día, el jueves 11, la charla inicial es a las 15 sobre “Prevención de Daños de Terceros”.

En esta misma línea, el Innovation Day ofrecerá charlas inspiradoras, casos reales, networking y mesas redondas con referentes de la industria. Se trata de una propuesta dedicada a las innovaciones que aumentan la productividad y transforman el sector.

A su vez el 5° Congreso Latinoamericano de Perforación, Terminación e Intervención de Pozos reunirá a operadores y compañías de servicios líderes en Latinoamérica, con un temario técnico de alto nivel para profesionales especializados.

Para ampliar información sobre cada una de estas conferencias y actividad, el IAPG publica todo los detalles en la web oficial de la exposición (aog.com.ar/actividades).