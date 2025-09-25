Los Chihuidos dejará de ser el único pueblo neuquino sin electricidad las 24 horas

Luego de la finalización de la nueva red de distribución eléctrica, Provincia y PAE anunciaron la construcción de un parque solar en la localidad.

La localidad de Los Chihuidos accedió por primera vez a un sistema de energía eléctrica estable tras la finalización de una nueva red de distribución y el inicio de la construcción de un parque solar, obras financiadas por Pan American Energy (PAE) y ejecutadas por el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

Hasta ahora, la comunidad dependía de un generador diésel que garantizaba solo algunas horas de servicio por día. Era el único pueblo de Neuquén que se encontraba en esa situación. Con el nuevo tendido eléctrico, que incluyó la renovación de columnas de media tensión, instalación de subestaciones y alumbrado público LED, se abre paso a una segunda etapa: el Parque Solar Los Chihuidos.

El proyecto contempla la instalación de 288 paneles solares con capacidad de 200 kW y un sistema de baterías de ion-litio que permitirá hasta dos días de autonomía, reduciendo en un 70% el consumo de gasoil.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó el acto de inauguración y destacó la importancia de la obra para garantizar “igualdad de oportunidades” a las comunidades del interior neuquino. “Creo que jamás soñó el habitante de Los Chihuidos que pueda tener, con energía limpia, la posibilidad de contar con electricidad las 24 horas”, afirmó.

Desde la comisión de fomento, su presidente Gabriel Rojas calificó la obra como “una deuda histórica”, al recordar que la localidad cumplió 27 años dependiendo de un grupo electrógeno. “Pasaron gobiernos y siempre quedó en proyecto. Que se esté haciendo realidad es emocionante para todos mis vecinos”, señaló.

Por su parte, la secretaria de Ambiente, Leticia Esteves, subrayó que los fondos destinados al EPEN —360 millones de pesos— surgieron del cumplimiento de obligaciones ambientales de PAE. “Hace apenas tres meses firmamos el convenio y en tiempo récord la obra está finalizada”, explicó, y confirmó que la licencia ambiental para el parque solar ya fue otorgada.

Los ejecutivos de PAE resaltaron que el proyecto busca fortalecer la infraestructura energética de la provincia y promover el desarrollo sostenible en las comunidades cercanas a sus operaciones.

Con este paso, Los Chihuidos pasará de un esquema de energía limitada a un servicio continuo, con impacto directo en la calidad de vida de sus habitantes y en las posibilidades de crecimiento de la localidad.