Los nuevos horizontes hacia donde va el shale: Neuquén de Norte a Sur y los bordes en Mendoza y Río Negro

Era el 2010 cuando comenzó la perforación de Vaca Muerta con fines serios de dar con presencia de hidrocarburos. Los ahora conocidos “hidrocarburos no convencionales”. Lo que ya es algo cotidiano, no hace mucho tiempo eran los primeros pasos de la explotación no convencional. Una actividad que si bien concentra en Neuquén buena parte del movimiento y las inversiones, el objetivo siempre fue crear un polo hacia el Norte y otra hacia el Sur, mientras el epicentro se mantenía en Añelo, en la que es considerada la “zona caliente” porque tiene los yacimientos más importantes.

No obstante, Vaca Muerta es una roca de 30 mil kilómetros cuadrados que puede expandirse hacia los bordes como el sur de Mendoza y el oeste de la provincia de Río Negro.

En la Jornada de EnergíaOn de Diario Río Negro, en junio pasado, el mandatario rionegrino Alberto Weretilneck afirmó: “podremos discutir muchas veces, pero lo que siempre va a estar es la buena fe y la inteligencia de saber cuál es el rol de Río Negro en la consolidación de Vaca Muerta y en el cambio de la matriz energética y económica en Argentina”.

El mendocino Alfredo Cornejo, por su parte, impulsa una serie de medidas para fomentar las inversiones en su provincia y convertirla en petrolera. Allí también entra Vaca Muerta, en la zona de Malargüe. “Desde chico escucho que el petróleo se va a agotar, pero lo cierto es que la industria cambió y hoy existen diferentes opciones para explotarlo”, dijo en el Club del Petróleo en agosto pasado. Una de esas opciones es el shale mendocino.

En Rincón de los Sauces, la frontera de la explotación no convencional ya empezó a correrse. ExxonMobil, antes de vender sus activos a Pluspetrol, construyó un oleoducto de 43 kilómetros para transportar hasta 60.000 barriles diarios desde el bloque Bajo del Choique hasta la red de Oldelval, en una inversión de 75 millones de dólares.

En abril de 2025 se inauguró el plan Duplicar de Oldelval, una obra de 1.400 millones de dólares que llevó la capacidad de los ductos a 540.000 barriles diarios, atravesando Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.

En paralelo, avanza la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Sur, de 437 kilómetros entre Añelo y Punta Colorada, donde se montarán tanques y monoboyas para buques de gran porte. El cronograma prevé su entrada en funcionamiento entre 2026 y 2027.

En materia de gas, la piedra angular fue el Gasoducto Perito Moreno (antes “Presidente Néstor Kirchner”), inaugurado en junio de 2023. Con sus 573 kilómetros desde Tratayén hasta Salliqueló, permite transportar 11 millones de metros cúbicos diarios y redujo significativamente la necesidad de importaciones.

En mayo de 2025, el Gobierno lanzó una licitación para ampliar su capacidad a 40 millones de metros cúbicos mediante nuevas plantas compresoras, consolidando así la infraestructura para la próxima etapa de expansión.

La frontera del no convencional expande las inversiones en Rincón de los Sauces, donde están compañías como la mencionada Pluspetrol o Phoenix Global Resources. Las apuestas exploratorias en Mendoza por parte de YPF, con ensayos de productividad, permiten pensar en que el shale ya no será sólo neuquino sino también mendocino. Y Río Negro, además de ser la zona para la traza de los megaproyectos de transporte como el Duplicar de Oldelval o el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) , también tienen una Vaca Muerta que se expande.

En la Jornada de EnergíaON, Weretilneck hizo una descripción sobre el no convencional rionegrino que impulsa su Provincia. Así, mencionó los avance de Phoenix y dijo que Pan American Energy trabajará en el área Loma Guadalosa, también aprobada y autorizada Cinco Saltos Norte por parte de Capex. Además sumó que se «esperando la definición de Pampa, YPF y Petrobras» en Río Neuquén.

Nuevos jugadores

Una de las transacciones más destacadas del sector se concretó a fines de 2024: Pluspetrol adquirió los activos que ExxonMobil tenía en Vaca Muerta (incluyendo bloques como Bajo del Choique-La Invernada, Los Toldos I Sur, Los Toldos II Oeste y Pampa de las Yeguas) en una operación valorada en más de 1700 millones de dólares. Pluspetrol reforzó notablemente su capacidad productiva y su posición dentro de la cuenca.

Por otro lado, Petronas confirmó su salida del ambicioso proyecto de GNL (Gas Natural Licuado) con YPF, en favor de Shelly luego le vendió a Vista su parte del yacimiento de shale oil de La Amarga Chica, uno de los de más crecimiento en Vaca Muerta.

Mientras tanto, la brasileña Fluxus, brazo energético del grupo J&F, fue autorizada por Neuquén en agosto como nueva operadora de Centenario I, II y Centenario Centro adquiridos a Pluspetrol.

Vaca Muerta es una roca en constante movimiento y, en sintonía, una expansión de sus fronteras.