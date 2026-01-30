Luz y gas: qué cambia desde febrero con la nueva actualización tarifaria

A partir de febrero de 2026, las tarifas de electricidad y gas natural registrarán nuevos incrementos como parte del proceso de actualización tarifaria que impulsa el Gobierno nacional. La medida busca sostener el funcionamiento del sistema energético, evitar atrasos en los precios y avanzar en un esquema de subsidios más focalizado.

En el caso de la electricidad, el aumento promedio será del 3,59 % en el AMBA, tanto para los usuarios de Edenor como de Edesur. En el resto del país, los ajustes dependerán de las decisiones que adopte cada jurisdicción provincial, ya que los cuadros tarifarios varían según el marco regulatorio local.

Para el gas natural, el incremento promedio será del 16,86 % a nivel nacional. Desde el área energética explicaron que este ajuste responde a varios factores combinados: la cuota mensual correspondiente a la Revisión Quinquenal Tarifaria, la actualización por inflación mediante la fórmula que contempla el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la aplicación del nuevo esquema de subsidios del Sistema de Equidad Federal (SEF) y la implementación de un precio de gas unificado para todo el año.

Según detallaron fuentes oficiales, este último punto explica el salto que se observa en febrero, aunque remarcan que se trata de un mes de bajo consumo de gas. El objetivo es brindar mayor previsibilidad a los usuarios y evitar aumentos abruptos durante el invierno, cuando la demanda se incrementa de manera significativa.

En cuanto al impacto en las boletas, los datos oficiales indican que la categoría residencial más numerosa (R1), que concentra al 42 % de los usuarios de gas del país, tendrá aumentos promedio de $3.000 o menos. Además, aproximadamente uno de cada cinco usuarios verá un incremento inferior a $1.000.

Para las primeras cuatro categorías residenciales —que agrupan al 70 % del total de los usuarios de gas a nivel nacional—, los aumentos promedio se ubicarán entre $960 y $6.400. En el caso de los hogares con mayores niveles de consumo, que representan el 30 % restante, los incrementos oscilarán entre $2.900 y $11.300, en promedio.

Desde el Gobierno señalaron que el esquema apunta a darle estabilidad al sistema energético, mantener el sendero de actualización tarifaria y garantizar que los subsidios lleguen a los sectores que realmente los necesitan, evitando distorsiones y sobresaltos estacionales en las facturas a lo largo del año.