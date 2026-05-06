De un tiroteo en Madryn a un homicidio en Roca: la trama de violencia que suma el caso de la niña baleada

La red de violencia que preocupó a Roca durante los últimos meses comienza a cerrarse sobre nombres propios. Jorge Javier Julián Valdez (24), quien ya fue formalmente imputado por el homicidio de Sergio Emiliano Coria, surgió ahora como una figura central en otros hechos de extrema gravedad, incluyendo su vinculación en el ataque armado que terminó con una niña de 11 años herida de un disparo en la cabeza en la zona norte de la ciudad.

Valdez se encuentra actualmente detenido en la provincia de Chubut, luego de protagonizar una «cinematográfica persecución y tiroteo» en Puerto Madryn, a medidados del mes pasado. Su captura no solo permitió avanzar en la causa penal en la vecina provincia, sino que reactivó expedientes sensibles en la Justicia de Río Negro, vinculándolo directamente con una serie de ataques que demuestran un preocupante historial de violencia.

El crimen de Sergio Coria y la imputación

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra Valdez ayer al mediodía, señalándolo como el presunto autor del homicidio de Sergio Coria, ocurrido el pasado 4 de abril. El ataque fue sumamente violento: la víctima circulaba en su vehículo junto a su pareja, su suegra, una sobrina de 4 años y su hijo de apenas un mes de vida.

Según la reconstrucción fiscal, el imputado habría aprovechado un frenado del automóvil para interceptarlo desde una motocicleta y abrir fuego con la clara intención de matar. Pese a ser trasladado de urgencia, Coria falleció en el hospital local. La jueza de Garantías dictó cuatro meses de prisión preventiva para Valdez, bajo la calificación de «homicidio agravado por el uso de arma de fuego». El equipo fiscal sostuvo la medida ante la existencia de riesgos procesales, remarcando que el sujeto ya estaba privado de su libertad por el proceso judicial en Chubut.

El nexo con el ataque en el barrio Nuevo

Más allá del homicidio de Coria, los investigadores establecieron una conexión directa entre Valdez y la brutal balacera ocurrida el 21 de febrero en una vivienda de la calle Perito Moreno al 3000. En aquella oportunidad, un grupo de personas disparó al menos 15 veces desde un vehículo hacia el interior de la propiedad.

En el lugar se encontraban dos hermanas de 9 y 11 años. La mayor de ellas recibió un impacto en el cráneo y permaneció en estado crítico durante semanas hasta que, afortunadamente, recibió el alta médica el pasado 10 de abril. Su hermana menor sufrió lesiones leves por un roce de bala. La principal hipótesis de la investigación vincula este hecho con el narcomenudeo en la zona norte de la ciudad.

Persecución y disparos en Puerto Madryn

La caída de Valdez se produjo en un contexto de igual violencia. Junto a otros tres hombres oriundos de Roca —Sandro Sergio Sebastián Valdez (25), Dylan Oscar Bayon (21) y Mariano Isaias Ñancufil (19)— fue interceptado en Puerto Madryn a bordo de un Volkswagen Gol blanco, el mismo rodado que habría sido utilizado en el ataque de febrero en barrio Nuevo.

El operativo de captura derivó en un enfrentamiento armado cuando uno de los ocupantes descendió del vehículo y abrió fuego contra los efectivos de la División Policial de Investigaciones. La fiscal Silvana Salazar precisó que se escucharon al menos tres detonaciones y uno de los uniformados relató que «sintió el zumbido» de una bala cerca de su cabeza. Tras la reducción de tres sospechosos, el cuarto fue capturado en un hotel tras la alerta de un taxista. En el lugar, la policía halló cocaína fraccionada, marihuana y una balanza de precisión.

Un historial de violencia recurrente

Jorge Javier Julián Valdez no es un desconocido para el sistema judicial. Su vinculación con el crimen de Coria y el ataque a las niñas en el barrio Nuevo refuerza el perfil de un sujeto vinculado a múltiples hechos violentos que han conmocionado a la región en lo que va del año,.

Mientras se tramita su traslado a Río Negro, Valdez permanecerá bajo custodia en Chubut, enfrentando cargos que podrían derivar en una pena de cumplimiento efectivo prolongada, en un rompecabezas judicial que parece haber encontrado su pieza principal.