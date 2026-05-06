Confirman 8 años de prisión para una mujer por un incendio en el que murió su pareja en San Martín de los Andes

El caso fue revisado por un tribunal que confirmó la responsabilidad penal y la sanción impuesta.

El Tribunal de Impugnación confirmó la condena a 8 años de prisión para Beatriz Esther Cayún, declarada responsable por el delito de incendio seguido de muerte en perjuicio de su pareja, José Emiliano Catricura. El hecho ocurrió en el paraje Trompul, en San Martín de los Andes.

La resolución se conoció tras el planteo de la defensa, que había solicitado la nulidad del fallo. Sin embargo, el tribunal rechazó el recurso de manera unánime al considerar que no se acreditaron los agravios expuestos.

Rechazo a la impugnación

Durante la audiencia realizada el 17 de abril, la fiscalía sostuvo que la sentencia condenatoria estaba debidamente fundada. Según argumentaron, el fallo fue producto de «un razonamiento lógico» y no presentaba “ningún vestigio de arbitrariedad”.

En esa línea, el Tribunal de Impugnación resolvió “no hacer lugar” al planteo de la defensa, al entender que no logró demostrar irregularidades que justificaran la revisión de la condena.

El hecho ocurrido en Trompul

El episodio se produjo el 10 de febrero de 2024, entre las 8:30 y las 9, en la vivienda que la pareja compartía. De acuerdo con la acusación, tras una discusión, la mujer arrojó nafta en el interior de la casa y encendió un fósforo.

El fuego se propagó de manera inmediata y una explosión bloqueó la salida principal. La víctima logró escapar por la parte trasera, pero sufrió quemaduras en el 90% del cuerpo y murió horas después.

La pena impuesta

Durante la etapa de determinación de la pena, la fiscalía había solicitado una condena de 9 años de prisión. Sin embargo, el tribunal que intervino en el juicio fijó el mínimo legal de 8 años.

Para ello, valoró como atenuantes la falta de antecedentes penales de la acusada y las lesiones que también sufrió durante el incendio.

Con la decisión del Tribunal de Impugnación, la condena quedó firme en los términos establecidos en la sentencia original. Sin embargo, aún restan recursos para apelar esta decisión.