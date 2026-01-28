El mayor grupo siderúrgico del mundo apuesta por Argentina como un territorio con gran potencial minero 

La minería se presenta como una vía de diversificación y expansión en un país con alto potencial geológico como lo es Argentina. Foto gentileza ArcelorMittal.

En medio de un escenario global desafiante para la industria del acero, ArcelorMittal creó una nueva sociedad en la Argentina para avanzar en proyectos mineros. La decisión marca el ingreso directo del mayor grupo siderúrgico del mundo a un sector estratégico que gana peso en las exportaciones y atrae inversiones de largo plazo.

El mayor productor de acero del mundo dio un paso estratégico en la Argentina al formalizar su ingreso directo a la actividad minera. En diciembre de 2025, se constituyó una nueva sociedad, ArcelorMittal Mining Argentina, con el objetivo de desarrollar proyectos de exploración, explotación, procesamiento y comercialización de minerales, en un contexto en el que la minería se consolida como uno de los principales generadores de divisas del país.

La iniciativa se da en un escenario complejo para el negocio siderúrgico, atravesado por la desaceleración de la actividad económica global, la caída de la demanda industrial y de la construcción, y una fuerte presión competitiva, con China como actor dominante en la producción mundial de acero. Frente a ese panorama, la diversificación aparece como una herramienta clave para sostener rentabilidad y reducir riesgos.

La nueva compañía, ArcelorMittal Mining Argentina, fue inscripta ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y quedó habilitada para operar tanto en el mercado local como en el exterior. Su estatuto contempla un amplio objeto social, que abarca desde la exploración de yacimientos hasta la industrialización y comercialización de minerales y subproductos, en el marco del Código de Minería.

Un sector en expansión

La llegada del grupo a la minería argentina coincide con un momento de fuerte dinamismo del sector. Durante el último año, las exportaciones mineras rondaron los USD$6.000 millones, impulsadas principalmente por el litio, el oro y la plata, además de otros minerales considerados estratégicos en el contexto de la transición energética global. Este desempeño posicionó a la minería entre los complejos con mayor aporte de divisas a la economía.

Hasta el momento, la relación de ArcelorMittal con la minería local había sido indirecta, a través del suministro de insumos siderúrgicos utilizados en los procesos de molienda. Con la creación de la nueva sociedad, el holding pasa a integrarse de manera directa a toda la cadena de valor minera, desde las primeras etapas de exploración hasta la venta de la producción.

Según su objeto social, la empresa podrá realizar actividades de extracción, refinación, molienda, transporte y distribución, además de prestar servicios técnicos, asesoramiento especializado, soluciones tecnológicas e infraestructura vinculada a la actividad. También estará habilitada para participar en licitaciones y concursos, tanto públicos como privados.

Estructura y conducción

ArcelorMittal Mining Argentina fue constituida como una sociedad anónima unipersonal (S.A.U.), con un capital social inicial de $30 millones, dividido en 30 millones de acciones ordinarias de $1 de valor nominal. El capital fue íntegramente suscripto e integrado en efectivo por su único accionista, ArcelorMittal Netherlands B.V., con sede en Rotterdam.

El estatuto prevé la posibilidad de ampliar el capital social hasta cinco veces su monto actual, una cláusula que deja abierta la puerta a futuras inversiones en función del avance de los proyectos que se identifiquen en el país. La presidencia de la compañía quedó a cargo de Armando Isasmendi, abogado con extensa trayectoria en el sector minero y experiencia previa dentro del grupo. Isasmendi también fue director de YPF, un antecedente que refuerza el perfil técnico y estratégico de la conducción local.

A nivel internacional, la minería es un pilar central del modelo de negocios de ArcelorMittal. El grupo se ubica entre los principales productores mundiales de mineral de hierro y carbón metalúrgico, insumos clave para la fabricación de acero. Esta integración le permite abastecer a sus propias plantas y, al mismo tiempo, participar del comercio global de minerales.

En su último reporte de resultados, la compañía anticipó un aumento en los envíos de mineral de hierro, impulsado por proyectos en distintas regiones, según iProfesional. Entre ellos, destacó el avance de sus operaciones en Liberia, con el objetivo de alcanzar embarques por 10 millones de toneladas, además del aporte de yacimientos en Canadá y Ucrania.

Este crecimiento en la actividad minera es visto por el grupo como un factor clave para mejorar la estabilidad de sus resultados. Se espera reducir la dependencia de proveedores externos y amortiguar la volatilidad de los precios internacionales.

Una apuesta de largo plazo

El desembarco directo en la minería argentina se produce en un país con amplio potencial geológico y un marco regulatorio que, pese a los debates recurrentes, continúa siendo atractivo para grandes compañías internacionales. El litio, el cobre y el oro concentran gran parte de las expectativas de inversión.

Desde ArcelorMittal no se precisó aún qué tipo de yacimientos priorizará ni en qué provincias avanzará. La experiencia global del grupo en minería de hierro y carbón podría complementarse con la exploración de otros minerales estratégicos presentes en el territorio nacional. Para el ecosistema minero local, la llegada de un jugador de esta escala representa una señal relevante, no solo por el potencial de inversión, sino también por la transferencia de conocimiento, estándares operativos y capacidad financiera que puede aportar un holding con presencia en más de 60 países.