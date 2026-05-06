Hantavirus en el crucero MV Hondius: 14 españoles serán controlados en las Islas Canarias

La crisis sanitaria en el crucero MV Hondius sumó este miércoles nuevas medidas de control. El Gobierno de España confirmó que los 14 ciudadanos españoles que permanecen a bordo serán examinados en las Islas Canarias y luego derivados a un hospital militar de Madrid. Todos los pasajeros continúan “asintomáticos”, según informó la ministra de Sanidad, Mónica García.

Además, la Organización Mundial de la Salud confirmó un octavo caso. El organismo indicó que la variante detectada pertenece a la cepa de los Andes, que es transmisible entre humanos y está vinculada a sudamérica.

La OMS activó un rastreo internacional tras nuevos contagios

El nuevo caso confirmado corresponde a un ciudadano suizo que abandonó el crucero antes de que se conociera el brote. Actualmente recibe tratamiento en Zúrich. La OMS también rastrea a 23 pasajeros que desembarcaron hace dos semanas en la isla de Santa Elena.

“El rastreo de contactos internacionales está en curso”, indicó un portavoz del organismo a El País. También explicó que a quienes dejaron el barco “se les pidió que notificaran cualquier signo o síntoma” relacionado con la enfermedad.

La OMS señaló además que trabaja junto a autoridades sanitarias y operadores del buque para reconstruir los movimientos de los pasajeros. “Este rastreo de contactos también ayuda a contener cualquier posible propagación”, sostuvo el organismo internacional.

Tres pasajeros fueron derivados en vuelos médicos hacia Países Bajos

La naviera Oceanwide informó que los tres pasajeros considerados sospechosos de portar el virus fueron trasladados en aeronaves medicalizadas hacia Países Bajos. El arribo estaba previsto para las 19.30 de este miércoles.

Dos de los pacientes permanecen “en estado grave”, según confirmó la empresa. Uno de ellos es un médico neerlandés de 41 años. El tercer pasajero no presenta síntomas, aunque estuvo “estrechamente asociado” a la turista alemana que murió el 2 de mayo.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, cuestionó el traslado hacia las islas.

El barco continúa navegando con destino previsto a Granadilla, en Tenerife, donde podría arribar el sábado. La empresa indicó que todavía no definió qué ocurrirá con el resto de los pasajeros después del desembarco.

“No podemos confirmar los detalles del viaje de continuación para los huéspedes en esta fase”, señaló Oceanwide. La naviera agregó que las decisiones dependerán de “procedimientos de cribado estrictos” y de las recomendaciones médicas.

Canarias cuestionó el operativo y pidió otro plan sanitario

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, cuestionó el traslado del barco hacia las islas y afirmó que “no tiene sentido” prolongar el viaje durante tres días. El mandatario reclamó además “lealtad, información y colaboración” al Gobierno español.

Clavijo sostuvo que los pasajeros podrían ser repatriados desde Cabo Verde, sin necesidad de continuar hasta Canarias. “Lo razonable es que lo hagan desde ya”, declaró tras una reunión en Bruselas con autoridades europeas.

La ministra Mónica García respondió a las críticas y evitó profundizar la disputa política. “No vamos a entrar en polémica política, no toca. Este Gobierno ha gestionado ya muchas crisis”, afirmó. También precisó que el período de incubación del hantavirus puede extenderse hasta 45 días.