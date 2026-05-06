Vaca Muerta: abril mantuvo el alto ritmo operativo, pese a la leve baja tras el récord de marzo

En lo que va de 2026, el acumulado asciende a 9.714 etapas de fractura. Foto: archivo.

Abril representó una leve baja para la actividad en Vaca Muerta si se lo compara con los números de la cantidad de etapas de fractura realizadas en marzo, cuando se alcanzó el registro más alto de la historia de la formación no convencional. A pesar de ello, las cifras siguen siendo de las más altas en la historia del shale argentino, en línea con los demás meses de 2026.

En el play no convencional se registró un total de 2.335 etapas de fractura, manteniendo un promedio diario superior a las 77 etapas diarias.

La petrolera de bandera, YPF, fue responsable de casi la mitad de la actividad total del país con 1.136 etapas de fractura. En el ranking de operadoras le siguieron Shell, con 236 y Tecpetrol 196, mostrando un mercado diversificado entre las principales compañías.

El resto de la lista de operadoras está integrada por Pluspetrol con 183 etapas, Pan American Energy (PAE) con 176, Vista con 114, Chevron con 113, Phoenix Global Resources con 73, TotalEnergies con 71 y Pampa Energy con 37.

En el segmento de servicios, Halliburton tuvo el desempeño más activo al completar 1.317 etapas. Esta cifra es relevante considerando que la compañía estadounidense ejecutó, por sí sola, más operaciones que el resto de sus inmediatos competidores sumados: Tenaris tuvo 340 etapas, Calfrac 321 y SLB 319, estando muy parejos uno del otro.

Si se compara los recientes resultados con el mes inmediatamente anterior, se observa una ligera retracción de casi el 11%: mientras que abril cerró con 2.335 etapas, marzo había marcado un hito tras alcanzar las 2.616 etapas.

Esta diferencia se explica, en parte, por la rotación de equipos y el cumplimiento de las campañas de perforación de algunas operadoras que alcanzaron sus picos de completación a finales del primer trimestre.

No obstante, la cifra de abril sigue estando por encima de los niveles registrados en febrero (1.978) y enero (1.761), lo que indica que no hay una tendencia a la baja, sino una estabilización en niveles de alta productividad.

En lo que va del año, el acumulado asciende a 9.714 etapas de fractura, un número que proyecta un 2026 histórico para la industria de los hidrocarburos en Vaca Muerta.

Esto se hace notable si se comparan los datos con los del primer cuatrimestre de 2025, donde se realizaron 7.920 etapas de fractura. En ese sentido, se puede ver un incremento mayor al 22%.

Con estos números sobre la mesa, el sector se encamina hacia un segundo trimestre donde el desafío será mantener la eficiencia operativa mientras se amplía la capacidad de evacuación de los ductos, el verdadero cuello de botella que determinará el techo de estas estadísticas en los próximos meses.