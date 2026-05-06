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Política

Paro de Unter en Viedma: presentan un petitorio a las autoridades del Ipross

El gremio pidió detalles del presupuesto, la deuda y la vigencia de los convenios con los prestadores privados, entre otros puntos.

Redacción

Por Redacción

Los dirigentes de Unter fueron atendidos en la puerta del Ipross en la capital provincial. Foto: Marcelo Ochoa.

Los dirigentes de Unter fueron atendidos en la puerta del Ipross en la capital provincial. Foto: Marcelo Ochoa.

En la segunda jornada el paro por 48 horas que está cumpliendo la Unter referentes y afiliados de la seccional Viedma y del Consejo Directivo Central realizan una movida frente a la sede central del Ipross, al tiempo que presentarán un petitorio para conocer detalles del funcionamiento de la obra social.

La presentación está dirigida a Ivana Porro, titular de la obra social provincial con el acompañamiento de dirigentes de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue y de la Coordinadora de Jubilados de Río Negro.

El pedido gremial es para conocer el «informe integral del estado financiero, prestacional y operativo del Ipross» en los ejercicios 2025 y en lo que transcurrió de 2026.

Unter pide datos de la «cantidad actualizada de afiliados» tanto obligatorios como voluntarios, la situación financiera y la ejecución presupuestaria con «detalle de la deuda» con el «monto actualizado de la deuda con los prestadores y proveedores prestacionales (sector privado), así como a los hospitales provinciales».

También solicitan detalles del «presupuesto asignado a Ipross por ley» y un detalle «si el gobierno ha transferido aportes extraordinarios, cuántos y sus montos» para 2025 y «los primeros cuatro meses de 2026».

Además, reclaman información sobre las coberturas actuales, los reintegros, los convenios vigentes con los prestadores privados y con las empresas encargadas de realizar las auditorías externas.


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En la segunda jornada el paro por 48 horas que está cumpliendo la Unter referentes y afiliados de la seccional Viedma y del Consejo Directivo Central realizan una movida frente a la sede central del Ipross, al tiempo que presentarán un petitorio para conocer detalles del funcionamiento de la obra social.

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