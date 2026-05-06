«Me bloqueó totalmente»: el descargo de Domingo Cavallo contra Javier Milei y la respuesta de Luis Caputo

La relación entre Domingo Cavallo y Javier Milei está rota. El exministro reveló que el presidente lo «bloqueo totalmente» tanto en WhatsApp como en redes sociales, En el último tiempo se ha mostrado crítico del rumbo económico que lidera Luis Caputo.

Uno de los puntos que Cavallo cuestionó es el esquema cambiario.

Críticas de Domingo Cavallo al Gobierno de Milei

“Caputo es un trader, no tiene ninguna teoría”, sentenció Cavallo en diálogo con Ahora Play. Luego aseguró que el actual ministro de Economía “no tiene un esquema o base conceptual con la que razona”.

Para Cavallo para que baje el riesgo país hay que «liberalizar completamente el mercado cambiario”.

Además, dijo del programa económico que el superávit fiscal por si solo no alcanza para resolver problemas estructurales.

Luis Caputo cruzó a Domingo Cavallo

Quien salió al cruce fue el propio Luis Caputo. “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque”, escribió el ministro de Economía en la red social X.

“Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy. Y porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir HORRORES de pronósticos. Por último, quédate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país. Ojalá logres que te produzca alegría, en lugar de dolor. Saludos”, completó.