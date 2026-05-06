Rolando Figueroa retoma la agenda en Neuquén y prepara un anuncio para el acceso a la vivienda

El gobernador Rolando Figueroa retomará su agenda en Neuquén esta semana luego del viaje a Houston, Estados Unidos, ciudad en la participó de la Offshore Technology Conference (OTC) y realizó anuncios en materia de energía, como la licitación de 15 áreas de potencial para Vaca Muerta.

De vuelta en la provincia, uno de los eventos principales que le esperan al mandatario tendrá lugar este viernes, desde las 9, en el centro de convenciones Domuyo.

Allí presentará el nuevo programa de créditos que lanzará la provincia con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y alcanzar a las personas que, por diversas razones, no pueden calificar para el financiamiento bancario.

Los préstamos, según se comunicó, serán instrumentados por medio del ministerio de Infraestructura y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS).

Se podrán usar para construir una vivienda nueva o hacer refacciones en el hogar, con plazos más flexibles y requisitos menos exigentes que los solicitados en el mercado, por ejemplo.

Figueroa retoma su agenda en Neuquén: viaje al norte y encuentro con empresarios

Según pudo reconstruir Diario RÍO NEGRO con voceros del Ejecutivo, la agenda de Figueroa incluirá, un día antes, una reunión con bodegueros de la provincia. Y el sábado, luego del anuncio de los créditos, volverá al norte neuquino para visitar la localidad de El Cholar.

Ya la próxima semana, el mandatario hará foco una vez más en Vaca Muerta y las demandas del sector privado que hoy integra el ecosistema económico de la formación shale.

Será el lunes, cuando encabece una reunión con la Unión de Empresarios Neuquinos, evento que estará dedicado a compartir impresiones sobre el potencial que representa para las firmas locales la expansión del no convencional.

De momento, sin embargo, no se informó si la actividad incluirá en su temario alguna política o propuesta puntual, como la que aplicó el gobierno para atraer inversiones que son de una menor escala y no pueden a ingresar en el RIGI del Ejecutivo nacional.

En Estados Unidos, Figueroa participó de actividades junto a la Cámara de Comercio Argentina-Texas (Argentina-Texas Chamber of Commerce), la Federación de Cámaras del Sector Energético de la Provincia del Neuquén (Fecene) y, por primera vez, formó parte del escenario principal de la OTC.

Nuevos créditos hipotecarios en Neuquén: montos y requisitos

El gobierno había informado en abril que los créditos hipotecarios iban a tener «condiciones accesibles» y «financiamiento de hasta el 100% de la obra», en el contexto del plan provincial Neuquén Habita que se presentó a fines del año pasado.

«La propuesta contempla dos líneas de financiamiento: una orientada a la construcción de viviendas nuevas y otra destinada a la ampliación y refacción de hogares existentes», se precisó en la comunicación oficial.

En el caso de la línea para construcción, el monto máximo que se podrá solicitar será 150 millones de pesos. Los que servirán para ampliación o refacción, en tanto, tendrán como límite 75 millones de pesos.

Entre los principales requisitos se solicitará tener más de 18 años y menos de 65, estar inscripto en el Ru.Pro.Vi y no aparecer en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos.

Además el inmueble que se intervendrá deberá contar con escritura a nombre del solicitante y no registrar deuda en situación irregular.