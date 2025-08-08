Mapa: dónde quedan las represas que Javier Milei va a privatizar en Neuquén y Río Negro

Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei comunicó la fecha para el proceso de privatización para las empresas hidroeléctricas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Dónde quedan estos complejos de Neuquén y Río Negro.

Represas sobre el río Limay y Neuquén, y sus concesionarias actuales

El listado de las hidroeléctricas que ya tienen nueva fecha en su proceso de privatización comprende al complejo Cerros Colorados, ubicado sobre el río Neuquén; y Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y su compensador Arroyito sobre el Limay. Hoy están en manos de Orazul Energy, AES Argentina, Central Puerto y ENEL, respectivamente.

La normativa autorizó la venta de las acciones de las sociedades que operan estas represas, a través de un «Concurso Público Nacional e Internacional sin base». La medida establece una continuidad en la operación de las centrales por parte de los actuales concesionarios, pero bajo un plazo perentorio. El decreto señaló que se hace manteniendo un equilibrio entre la necesidad de avanzar con el proceso de privatización y asegurar el normal funcionamiento del sistema eléctrico mientras se desarrolla la licitación.

Qué fecha definió Javier Milei para la privatización de represas de Neuquén y Río Negro

En el decreto se marcó «como fecha máxima hasta el 31 de diciembre de 2025 inclusive o bien, hasta el perfeccionamiento del Concurso Público Nacional e Internacional a través del cual se venderán las acciones de las nuevas sociedades»

Se indicó que en el caso que las concesionarias actuales no adhieran continuar «resulta necesario establecer un plazo de 90 días hábiles administrativos con el fin de que el Estado nacional «adopte los recaudos necesarios para asegurar el normal desarrollo de la actividad en cuestión y así garantizar la continuidad operativa del sistema y la confiabilidad del suministro eléctrico».

Como publicó Energía ON, las concesiones de las centrales hidroeléctricas vencieron el 11 de agosto del 2023, y hasta el decreto que se publicó el 7 de agosto, ya hubo seis prórrogas, llegando así a dos años de ese plazo fatal que contemplaban los contratos que las privatizaron en 1993. Desde el gobierno aseguran que esta nueva fecha “es la definitiva”.